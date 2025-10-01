Connect with us

Alfa Romeo: la 33 Stradale regina della tre giorni torinese dedicata all’automobile

Lo scorso fine settimana Torino si è trasformata nella capitale mondiale dell’automobile, e l’Alfa Romeo ha giocato un ruolo da protagonista con la sua nuova 33 Stradale. Durante la “tre giorni torinese dedicata all’automobile”, la città ha ospitato eventi memorabili che hanno attratto appassionati e curiosi da tutto il mondo.

La 33 Stradale ha dominato la scena non solo per la sua presenza magistrale al Salone dell’Auto, ma anche grazie alle celebrazioni al Museo Nazionale dell’Automobile e alla partecipazione al Festival Car di Revigliasco Torinese. Per la prima volta, la Nuova 33 Stradale è stata esposta accanto alla sua iconica progenitrice del 1967, emozionando gli amanti delle automobili grazie a un dialogo unico tra passato e futuro, tradizione e innovazione.

Il Museo Nazionale dell’Automobile di Torino ha offerto il palcoscenico ideale per questo incontro storico. La leggendaria 33 Stradale del 1967 è considerata una delle auto più belle di sempre, con linee sensuali e un equilibrio formale inimitabile. Disegnata da Franco Scaglione e prodotta in appena 18 esemplari, è stata capace di influenzare intere generazioni di appassionati e designer.

La Nuova 33 Stradale, nata due anni fa con audacia e innovazione, rappresenta un capolavoro del design automobilistico contemporaneo. Realizzata con tecnologie all’avanguardia, è equipaggiata con un motore V6 biturbo da 630 CV, capace di prestazioni eccezionali: accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e velocità massima di 333 km/h. Questi dati tecnici impressionanti hanno affascinato i partecipanti al Tour d’Elegance del Festival Car, una spettacolare parata che ha visto la Nuova 33 Stradale brillare lungo un itinerario collinare mozzafiato.

La Nuova 33 Stradale ha conquistato il pubblico, incantando migliaia di spettatori durante la parata dal Castello di Moncalieri al borgo di Revigliasco. Gli appassionati hanno celebrato la straordinaria bellezza e la sportività inconfondibile di questo capolavoro automobilistico italiano, destinato a diventare una nuova icona nel panorama mondiale. La “tre giorni torinese dedicata all’automobile” ha così consacrato l’Alfa Romeo 33 Stradale come simbolo di emozione e innovazione, esaltando l’eredità e il futuro del marchio.

