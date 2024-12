Alfa Romeo: la prima “33 Stradale” è pronta per la consegna al cliente n.1

Un’audace promessa fatta da Alfa Romeo agli alfisti di tutto il mondo è stata mantenuta. La prima delle 33 unità della nuova Alfa Romeo 33 Stradale ha terminato il processo di produzione ed è pronta ad incontrare il primo appassionato cliente. Questo progetto straordinario non solo celebra il ritorno di Alfa Romeo nel prestigioso mondo delle fuoriserie, ma segna un trionfo del know-how e dello stile italiano nel mondo. Processi artigianali, prestazioni estreme, personalizzazioni uniche, sono questi alcuni degli ingredienti che rendono esclusivo e complesso il processo di produzione di una fuoriserie. Un progetto di magnitudine “extra – ordinario” che, come promesso dal marchio, in tempo record, volge a compimento.

Tra l’altro, la data del 17 dicembre riveste un valore simbolico inestimabile. Infatti, lo stesso giorno del 1966 il leggendario Carlo Chiti affidava ufficialmente al maestro di design Franco Scaglione lo studio della carrozzeria per quella che sarebbe diventata un’icona senza tempo: la 33 Stradale. Esattamente 58 anni dopo, la storia si rinnova con la finalizzazione del primo esemplare della nuova generazione di 33 Stradale, celebrando l’eredità di un’icona che ancora oggi incanta gli amanti della sportività pura e della bellezza senza tempo.

Realizzata in soli 33 esemplari esclusivi, la nuova coupé a “due posti secchi” coniuga heritage e futuro ed è un’autentica opera d’arte in movimento, unica e irripetibile, generata da processi artigianali, innovazione tecnologica e desideri dei clienti. Il suo obiettivo è regalare l’esperienza di guida più esaltante e il fascino immortale di un’icona a una ristrettissima cerchia di appassionati, che hanno creduto fin dall’inizio nel progetto. Proprio come il primo cliente, membro del prestigioso Club 33 – per motivi di privacy non possono essere fornite informazioni personali o sulla configurazione dell’auto – che ha abbracciato questo sogno sin dal suo annuncio ufficiale, avvenuto durante il Gran Premio di Monza a settembre 2022. Da quel momento è iniziato un coinvolgente confronto, sia in modalità virtuale sia di persona, con il team Alfa Romeo per definire la personalizzazione della propria vettura.

La nuova 33 Stradale, infatti, è nata nella nuova “Bottega” Alfa Romeo dove designer, ingegneri e storici del marchio hanno incontrano i 33 proprietari per decidere insieme la loro configurazione ideale, esattamente come avveniva nelle botteghe artigianali rinascimentali o nelle officine dei famosi carrozzieri italiani del Novecento, quando Alfa Romeo modellava le sue creazioni con la collaborazione di queste realtà uniche al mondo, tra cui la Carrozzeria Touring Superleggera, che ieri ha firmato alcune delle più belle Alfa Romeo di sempre e oggi è protagonista nella produzione della nuova 33 Stradale. Un autentico Manifesto di ciò che il marchio globale italiano può fare – e farà – in termini di stile ed esperienza di guida, musa ispiratrice per i nuovi modelli Alfa Romeo.