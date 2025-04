Alfa Romeo presenta il logo dedicato con il quale celebra 115 anni di storia

Il 24 giugno 2025, Alfa Romeo compirà 115 anni, un anniversario memorabile che il marchio globale ha celebrato oggi con la presentazione ufficiale di un logo celebrativo. Questo nuovo simbolo rende omaggio a una storia straordinaria intrisa di passione italiana, stile inconfondibile e successi nelle competizioni sportive.

Il logo è stato condiviso con i club ufficiali e con tutti gli appassionati nel mondo, gli “Alfisti”, affinché possa essere utilizzato in occasione di eventi, raduni e iniziative dedicate. Questo gesto simbolico sottolinea il legame profondo e viscerale tra il marchio e la sua comunità di appassionati, un rapporto che trascende confini geografici e temporali, alimentato da una passione comune e dalla condivisione dei valori fondanti di Alfa Romeo.

La scelta di svelare il logo in questo periodo non è casuale. Alfa Romeo e i suoi fan ricordano in questi giorni la storica vittoria alla Mille Miglia del 1930 con Tazio Nuvolari e l’esordio del Quadrifoglio alla Targa Florio del 1923, due pietre miliari che hanno plasmato il DNA del marchio.

Il logo del 115° anniversario celebra l’eredità di Alfa Romeo attraverso un design contemporaneo che unisce passato, presente e futuro. La diagonale ascendente del numero “115” simboleggia lo slancio e la spinta all’innovazione, valori intrinseci nel DNA del marchio. Il “5“, punto focale della composizione, è abbracciato dal Biscione, l’emblema storico di Alfa Romeo, utilizzato qui sia come elemento visivo che simbolico per creare profondità e tridimensionalità.

L’audace contrasto tra il nero profondo dei numeri e il rosso Alfa richiama l’identità del marchio, definita da passione, sportività e stile italiano. La presenza del Biscione e la struttura grafica omaggiano gli storici loghi celebrativi Alfa Romeo, reinterpretati con un approccio minimalista e contemporaneo.

La ricorrenza del 115° anniversario coincide con due eventi iconici che incarnano l’essenza più autentica del marchio. Il 12-13 aprile 1930, alla Mille Miglia, l’Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport #84 guidata da Tazio Nuvolari e Giovanni Battista Guidotti conquistò una vittoria storica. Fu la prima vittoria di Nuvolari in questa leggendaria corsa e la prima volta che venne superata la soglia dei 100 km/h di velocità media su un percorso così impegnativo. In quell’edizione, Alfa Romeo dominò la competizione, occupando i primi quattro posti.

Pochi anni prima, il 15 aprile 1923, alla Targa Florio, Ugo Sivocci vinse al volante dell’Alfa Romeo RL TF, portando per la prima volta sulla carrozzeria il simbolo del Quadrifoglio. Nato come portafortuna, questo piccolo emblema divenne presto un’icona del brand, legata alle vetture più performanti e alle imprese più audaci, definendo il carattere di Alfa Romeo come sinonimo di velocità e coraggio.

Il 115° anniversario assume un significato ancora maggiore perché il 2025 è costellato di altre celebrazioni di modelli significativi e traguardi sportivi fondamentali. Cento anni fa, la leggendaria Alfa Romeo GP Tipo P2 conquistava il primo Campionato del Mondo Automobilistico, grazie al genio di Vittorio Jano e al talento di piloti come Antonio Ascari e Gastone Brilli-Peri.

Quest’anno ricorrono anche i 75 anni dal debutto della 1900 al Salone di Parigi, la prima Alfa Romeo prodotta su larga scala, e la strepitosa vittoria della Tipo 158 “Alfetta” nel primo Campionato del Mondo di Formula 1 con Nino Farina.

Il 2025 celebra anche l’esordio della Giulietta Berlina al Salone di Torino nel 1955, della Giulia Sprint GTA al Salone di Amsterdam nel 1965, la vittoria del Campionato del Mondo Marche della 33 TT 12 nel 1975 e il debutto dell’Alfa 75 nel 1985.

Questa straordinaria sincronia di anniversari sottolinea il profilo unico di Alfa Romeo, un marchio che da 115 anni sfida il tempo con grinta e passione, guardando al futuro con la stessa determinazione che l’ha resa un’icona senza compromessi.