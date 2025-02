Alfa Romeo presenta la nuova serie speciale di gamma INTENSA

Oggi prende il via la prima tappa del roadshow internazionale dedicato alla nuova serie speciale INTENSA, un omaggio all’essenza di Alfa Romeo, che attraverso esclusivi dettagli di design esalta la sua anima forte e l’audace eleganza.

Per la sua prima apparizione, Alfa Romeo ha scelto un luogo emblematico: il Museo Storico di Arese. Qui, in un’atmosfera intrisa di storia e passione automobilistica, viene svelata la nuova edizione speciale, che porta il piacere di guida e la bellezza senza tempo a un nuovo livello, fondendo estetica e tecnica in un’esperienza di emozioni senza pari.

Elemento distintivo della gamma INTENSA è l’uso di dettagli dorati, simbolo di vittoria, prestigio ed esclusività. Questi raffinati accenti impreziosiscono ogni modello, esaltandone le linee scolpite e conferendo un’aura di sofisticata ricercatezza. All’interno, l’heritage Alfa Romeo si riflette nelle cuciture a contrasto, nei materiali pregiati e nelle finiture esclusive, che celebrano la maestria artigianale del marchio.

La Tonale INTENSA si distingue per i cerchi in lega bicolore da 20 pollici, con finiture diamantate in oro chiaro e dettagli in Dark Miron opaco. L’estetica sportiva è enfatizzata da modanature nere lucide, pinze freno nere con logo dorato e doppi terminali di scarico cromati nella versione Plug-in Hybrid Q4. Disponibile nei colori Rosso Alfa, Verde Montreal e Nero Alfa, offre un abitacolo esclusivo con sedili in Alcantara nera, impunture cuoio e dettagli raffinati sulla plancia e il volante bicolore.

Le motorizzazioni includono l’Ibrida Plug-In Q4 da 280 CV con cambio automatico a 6 rapporti, l’Ibrida 160 CV con tecnologia VGT (Variable Geometry Turbine) e il Turbo Diesel 130 CV con cambio automatico a 6 rapporti.

L’iconico Stelvio INTENSA si distingue per i cerchi in lega da 20 pollici con finiture oro chiaro, pinze freno nere e dettagli dorati. Un tocco esclusivo è dato dal tricolore sugli specchietti laterali, mentre gli interni offrono sedili sportivi in pelle con supporto centrale cuoio, cuciture coordinate e una plancia rivestita in pelle. Elementi in alluminio, come pedali sportivi e paddle shift, sottolineano il carattere dinamico del SUV.

Le motorizzazioni disponibili comprendono il Turbo Benzina GME da 280 CV con trazione integrale o posteriore e i Diesel JTDM da 210 CV (AWD) e 160 CV (RWD).

La Giulia INTENSA incarna il DNA sportivo di Alfa Romeo con i suoi cerchi diamantati da 19 pollici, pinze freno nere con dettagli dorati e il tricolore sugli specchietti laterali. All’interno, l’ambiente è raffinato e sportivo con sedili in pelle, cuciture a contrasto e un volante bicolore con inserti cuoio. La dotazione tecnologica comprende un display TFT da 12,3 pollici, infotainment da 8,8 pollici e impianto audio Harman Kardon.

Le motorizzazioni comprendono il motore benzina da 280 CV disponibile sia a trazione posteriore che integrale, il Diesel JTDM 210 CV con trazione integrale e il Diesel JTDM 160 CV a trazione posteriore.

Per chi cerca un’auto più compatta ma altrettanto distintiva, la Junior INTENSA offre cerchi diamantati da 18 pollici, dettagli in oro chiaro e un kit carrozzeria nero lucido. L’abitacolo sfoggia cuciture cuoio, sedili in Alcantara traforata e il logo INTENSA ricamato sul bracciolo.

La motorizzazione prevede l’Ibrida da 136 CV, l’Ibrida Q4 da 145 CV e la versione elettrica da 156 CV.

Con la serie speciale INTENSA, Alfa Romeo celebra il suo spirito più autentico, unendo tradizione, design esclusivo e innovazione tecnica. Ogni modello è un capolavoro di eleganza e sportività, pensato per gli appassionati che cercano un’esperienza di guida unica ed emozionante.