Alfa Romeo svela i dettagli dell’innovativo sistema Q4

Si completa il lancio globale della Alfa Romeo Junior, un modello che sta conquistando il mercato con numeri di rilievo: 30.000 ordini in 38 Paesi, con una quota significativa del 19% dedicata alla versione full electric. Ora, l’offerta si amplia con l’arrivo della nuova Junior Ibrida Q4, l’unica compatta premium a offrire una trazione integrale avanzata, in grado di gestire in modo intelligente l’asse posteriore grazie alla rivoluzionaria Power Looping Technology.

L’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 introduce un’innovativa gestione della trazione che garantisce massima sicurezza e controllo in ogni situazione. Grazie al selettore DNA, il conducente può scegliere tra diverse modalità di guida: la modalità Dynamic massimizza le prestazioni e garantisce una reattività eccezionale, la Natural è perfetta per un utilizzo quotidiano bilanciando efficienza e comfort, la Advanced Efficiency ottimizza i consumi per una guida più fluida ed ecologica, mentre la Q4 è progettata per condizioni di bassa aderenza, attivando la trazione integrale quando necessario.

Fino a 90 km/h, la vettura opera prevalentemente in modalità a trazione anteriore (FWD) per ottimizzare il consumo energetico, ma il sistema avanzato è in grado di passare rapidamente alla trazione posteriore per garantire la massima stabilità e motricità. In Dynamic, invece, la trazione integrale viene attivata completamente da 0 a 40 km/h, mentre oltre questa soglia il sistema torna alla modalità FWD per ridurre il consumo senza compromettere la performance. Infine, grazie alla tecnologia Power Looping, la trazione posteriore rimane attiva anche in assenza di energia nella batteria, garantendo prestazioni costanti.

L’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 offre un’esperienza di guida ancora più sportiva e reattiva rispetto alla versione ibrida a trazione anteriore. La velocità d’ingresso in curva è migliorata, garantendo una maggiore agilità e un controllo superiore, anche nelle situazioni più impegnative. Il set up della vettura riduce il sottosterzo, rendendo la guida più intuitiva e precisa, con un perfetto bilanciamento tra stabilità e dinamicità. Inoltre, le sospensioni posteriori indipendenti MultiLink migliorano ulteriormente il comfort e la tenuta di strada.

L’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 si posiziona come punto di riferimento nel segmento grazie a un’efficienza straordinaria. L’assenza di un collegamento fisico tra i due assi consente di mantenere bassi consumi ed emissioni di CO2 inferiori ai 120g/km, offrendo il miglior equilibrio tra prestazioni ed eco-sostenibilità. La gamma Junior si espande ulteriormente, consentendo ai clienti di scegliere tra diverse motorizzazioni. La versione Full Electric è ideale per la mobilità urbana, mentre la Ibrida è perfetta per lunghe percorrenze. Chi cerca prestazioni estreme può optare per la Junior Veloce, mentre la Ibrida Q4 garantisce una guida sicura e confortevole in ogni condizione.

La nuova Junior Ibrida Q4 combina un motore turbo 1.2 litri da 136 CV con due motori elettrici da 21 kW, per una potenza complessiva di 145 CV. Il motore elettrico anteriore è integrato nella trasmissione automatica a doppia frizione a 6 marce, mentre quello posteriore gestisce la trazione in modo indipendente, garantendo un’ottima ripartizione della coppia e un’aderenza eccezionale su qualsiasi terreno. Questa configurazione è ideale per affrontare condizioni di guida difficili, come neve e fango, offrendo sicurezza e stabilità anche ai conducenti più esigenti.

Per la prima volta su questa piattaforma, l’Alfa Romeo Junior Ibrida Q4 introduce le sospensioni posteriori indipendenti MultiLink, progettate per offrire il massimo comfort e una tenuta di strada ottimale. Questa innovazione consente di assorbire meglio le asperità del terreno, migliorando il piacere di guida e garantendo un’esperienza di guida senza pari.

Con l’arrivo della nuova Junior Ibrida Q4, Alfa Romeo ridefinisce il concetto di compatta premium, offrendo una vettura all’avanguardia, capace di coniugare sportività, efficienza e tecnologia avanzata per soddisfare ogni esigenza di mobilità.