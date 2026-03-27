Alpine A110 eletta “Sportiva dell’Anno” per la terza volta ai Trophées de l’Argus 2026

L’Alpine A110 continua a scrivere la sua storia di successo, aggiudicandosi per la terza volta consecutiva il titolo di “Sportiva dell’Anno” ai prestigiosi Trophées de l’Argus 2026. Un riconoscimento che conferma l’eccellenza ingegneristica e stilistica del marchio francese, capace di imporsi nuovamente tra le più apprezzate vetture sportive contemporanee.

La protagonista di questo nuovo trionfo è l’A110 R Ultime, la versione più estrema e radicale mai sviluppata da Alpine. Questo modello segna l’apice dell’evoluzione della coupé simbolo del marchio, unendo la leggerezza e l’agilità che hanno reso celebre l’A110 con prestazioni di livello assoluto. Concepita per offrire la massima purezza di guida, la R Ultime rappresenta la sintesi perfetta tra rigore tecnico e passione per la competizione.

Il premio assegnato dall’Argus non è solo un riconoscimento al design o alle prestazioni di questo straordinario modello, ma anche alla filosofia che guida Alpine sin dalle sue origini: creare automobili che trasmettano emozioni autentiche, senza mai rinunciare alla precisione meccanica e all’eccellenza del dettaglio. La vittoria per il terzo anno consecutivo sancisce definitivamente la posizione della A110 come punto di riferimento nel segmento delle sportive di nuova generazione.

Un risultato che ribadisce l’identità di Alpine come marchio capace di coniugare tradizione, innovazione e passione per la guida. La A110 R Ultime non è soltanto un veicolo ad alte prestazioni, ma il simbolo di un modo di intendere l’automobile fatto di equilibrio, leggerezza e precisione. La sua vittoria ai Trophées de l’Argus 2026 testimonia il riconoscimento del settore verso un modello destinato a restare nella storia delle sportive europee.

Alpine riafferma così la forza del suo DNA e la sua vocazione verso un futuro in cui le emozioni della guida pura restano al centro dell’esperienza automobilistica. L’A110, e in particolare la sua versione R Ultime, rappresentano oggi l’essenza stessa di ciò che significa guidare una vera sportiva, continuando a incarnare lo spirito competitivo che ha reso leggendario il marchio.