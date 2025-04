Alpine A110 Monochromatic: l’Art Car in bianco e nero che incanta la Design Week di Milano

Milano è stata testimone di un incontro tra design automobilistico e arte fotografica durante la Design Week. Alpine ha presentato nel suo Atelier nel cuore della città la sua ultima creazione: l’Art Car A110 Monochromatic, frutto della collaborazione con il rinomato fotografo Mathieu Cesar, celebre per le sue opere in bianco e nero.

L’iconico design della A110 è stato ulteriormente esaltato dalla potente monocromia, un tratto distintivo che i designer di Alpine hanno sapientemente ricreato sia all’interno che all’esterno della vettura. Mathieu Cesar, figura di spicco nel panorama artistico contemporaneo, ha apportato la sua maestria nel catturare emozioni e personalità attraverso la fotografia in bianco e nero, giocando con luci, ombre e contrasti.

Conosciuto per il suo stile retro-futuristico, Cesar è considerato uno dei maggiori esperti contemporanei della luce, capace di valorizzare al massimo ogni soggetto ritratto. La sua passione per le automobili è di lunga data. “Il mio mondo è fatto soprattutto di passione e riferimenti all’infanzia che porto avanti e cerco di far rivivere con i miei scatti sostanzialmente in bianco e nero. Le auto sono il frutto dell’ingegno dell’uomo. Un oggetto che ci avvicina pur restando universale. È questo l’obiettivo che abbiamo ricercato nel progetto Monochromatic realizzato con i designer di Alpine” ha affermato Mathieu Cesar.

L’artista si è immerso nell’universo Alpine per immortalare un’auto completamente monocromatica. Privata del colore, la A110 si trasforma in una vera e propria opera d’arte, dove ogni linea e dettaglio sono messi in risalto dalla purezza del bianco e del nero, e dall’intera gamma dei grigi e delle cromature.



A110 S: Un’Icona di Stile e Performance

La collaborazione Alpine x Mathieu Cesar è nata con l’intento di unire la visione artistica di Cesar con il know-how della casa automobilistica. Il progetto Monochromatic offre una nuova prospettiva sull’auto, dove la semplicità diviene sinonimo di raffinatezza. Il design monocromatico accentua lo stile senza tempo e l’eleganza delle curve della iconica A110 S, sottolineando al contempo la potenza del suo motore (300 cv, da 0 a 100 km/h in 4,2 secondi, rapporto peso/potenza di 3,7 kg/cv). Ispirata alla mitica Berlinetta, la A110 S è un concentrato di sportività che fonde estetica e meccanica in un’unica espressione di personalità, ideale sia per la strada che per la pista.

“Questa collaborazione si è concretizzata in un dialogo tra due arti: il mondo della fotografia di Mathieu e il nostro know-how nel settore automobilistico. È la perfetta fusione della nostra visione comune su prestazioni ed eleganza. La creazione di A110 Monochromatic non è solo una questione di materiali e texture, ma anche di passione ed emozione”, ha spiegato Antony Villain, Direttore del Design di Alpine.

Dettagli di un’Opera d’Arte su Ruote

La scelta delle sfumature bianche e nere per il design esterno della carrozzeria, cifra stilistica dell’artista, è stata definita fin dall’inizio della collaborazione tra i designer di Alpine e Mathieu Cesar. Il team di design ha messo a nudo la scocca in alluminio della A110 S, lavorando sulle zone di transizione con sfumature di bianco, per esaltare la bellezza e la realtà dell’auto, così come fa la fotografia. Il frontale e il posteriore nero lucido creano un forte impatto visivo.