Alpine A110 R Ultime: l’auto più estrema nella storia del marchio

Alpine chiude un capitolo della sua leggendaria storia con la nuova A110 R Ultime, la versione più radicale e potente mai realizzata. Presentata al Salone Internazionale dell’Auto di Parigi, questa “belva da pista omologata per la strada” rappresenta l’apice dell’ingegneria e del design sportivo del marchio francese.

Con una potenza fino a 345 CV e uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 3,8 secondi, la nuova A110 R Ultime si impone come la sportiva più performante della gamma. Il tutto racchiuso in un corpo vettura ultraleggero da 1.100 kg, che regala un rapporto peso/potenza di appena 3,4 kg/CV.

L’Alpine A110 R Ultime incarna la filosofia “la forma segue la funzione”. Il suo design è stato rielaborato per garantire la massima efficienza aerodinamica, ma senza sacrificare l’eleganza che da sempre caratterizza la A110.

Il programma Atelier Sur-Mesure permette ai clienti di creare un’auto unica, grazie a un processo di co-creazione con i designer Alpine e alla collaborazione con marchi d’eccellenza come Poltrona Frau, Sabelt e Alcantara.

Chi sceglie l’allestimento Atelier On Demand può addirittura richiedere finiture fuori catalogo, dando vita a un modello totalmente personalizzato, mentre la serie limitata “La Bleue”, prodotta in soli 15 esemplari, celebra il savoir-faire artigianale della Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé con una verniciatura blu sfumata realizzata a mano.

Ogni elemento di A110 R Ultime è stato pensato per la pista. L’alettone posteriore a doppio flap regolabile, il nuovo cofano ventilato e i flap aerodinamici migliorano la stabilità alle alte velocità, generando 100 kg di carico aerodinamico a 275 km/h.

L’assetto ribassato, le sospensioni Ohlins® TTX e i cerchi differenziati da 18″ e 19″ garantiscono un comportamento dinamico di livello assoluto, con un controllo millimetrico in curva e una tenuta che ispira fiducia anche ai piloti più esigenti.

Sotto il cofano pulsa il quattro cilindri turbo da 1.8 litri, completamente riprogettato. Grazie a componenti derivati dalle competizioni GT4, come bielle e pistoni forgiati Oreca, e a una nuova mappatura dedicata, il propulsore raggiunge 345 CV e 420 Nm di coppia.

Il cambio DW6 a doppia frizione consente innesti in appena 100 millisecondi, mentre lo scarico in titanio Akrapovic, di serie, regala un sound coinvolgente e un risparmio di peso di 3,5 kg.

La A110 R Ultime sarà prodotta in soli 110 esemplari, con un prezzo di partenza di 265.000 euro IVA inclusa, valido per tutti i mercati.

La versione speciale “La Bleue”, vetrina del programma di personalizzazione Alpine, sarà proposta a 330.000 euro. Le prime consegne sono previste per l’inizio del 2026.