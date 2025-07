Alpine A290 Rallye: la prima elettrica da rally per clienti debutta al Rally Rouergue Rodez Aveyron Occitania 2025

Alpine segna una nuova tappa nella sua storia con la presentazione della A290 Rallye, la prima auto da corsa elettrica del marchio dedicata alle competizioni clienti, svelata in occasione del Rally Rouergue Rodez Aveyron Occitania dal 3 al 5 luglio 2025. La nuova Alpine A290 Rallye rappresenta la porta d’accesso ideale al mondo dei rally a zero emissioni, rispettando le più recenti normative sportive e offrendo prestazioni autenticamente sportive.

Questo modello, sviluppato dai team Alpine Racing di Viry-Châtillon e assemblato nell’officina della Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé, è un omaggio perfetto ai 70 anni del marchio fondato da Jean Rédélé, portando in gara il DNA corsaiolo Alpine con una visione elettrica. La A290 Rallye è pronta per affrontare un’ampia gamma di competizioni, dalle coppe monomarca alle gare libere, offrendo a nuovi clienti e partner l’opportunità di scoprire il rally elettrico in pieno stile Alpine.

Entro la fine del 2025, la A290 Rallye debutterà ufficialmente contro il cronometro in un rally in Francia, avviando una promozione che si baserà sull’esperienza dei piloti delle competizioni clienti Renault. Il programma includerà supporto tecnico e sportivo di alto livello, con premi dedicati per incentivare team e piloti a spingere al massimo le potenzialità di questa piccola sportiva elettrica.

L’accoglienza dei team che correranno con la A290 Rallye sarà organizzata in un ambiente con i colori Alpine, corredato da un’infrastruttura di ricarica dedicata, con tecniche di alimentazione energetica sostenibili adattate a seconda delle tappe di gara. La A290 Rallye potrà inoltre partecipare a competizioni locali in autonomia, ampliando le possibilità di utilizzo per i clienti che desiderano competere in rally con un’auto elettrica immediatamente pronta all’uso.

La rete Alpine potrà contare su una classifica dedicata accessibile negli Alpine Store, creando un collegamento diretto tra il brand, i piloti e i team, rafforzando la strategia di coinvolgimento del marchio nelle competizioni locali e internazionali.

Sul piano tecnico, la Alpine A290 Rallye offre 220 CV e 300 Nm di coppia, trasmessi all’avantreno grazie a un differenziale autobloccante ZF a slittamento limitato, abbinato a un riduttore e una gestione elettronica ottimizzata per la competizione. Il telaio, derivato dalla A290 stradale, è stato adattato con geometrie specifiche, sospensioni ALP Racing Suspension e ruote EVO Corsa 8” x 18” con pneumatici Michelin Pilot Sport A.

Il sistema frenante è di livello superiore, con pinze monoblocco a 6 pistoncini e dischi da 350 mm all’anteriore, e pinze monopistoncino con dischi da 280 mm al posteriore, completato da un freno a mano idraulico indispensabile nelle speciali da rally. Un sistema innovativo consente alla A290 Rallye di riprodurre un suono correlato alla velocità e alla pressione dell’acceleratore, mantenendo il coinvolgimento sonoro tipico del rally anche in versione elettrica.

All’interno, il focus sulla sicurezza FIA si riflette in un roll-bar saldato e sedili Sabelt avvolgenti omologati, garantendo protezione e stabilità nelle competizioni, mentre i sistemi di monitoraggio elettrico Alpine Racing permettono un controllo costante delle prestazioni del powertrain.

Il prezzo di Alpine A290 Rallye è di 59.990 € IVA esclusa, già pronta per correre, offrendo alle squadre clienti un pacchetto completo per entrare nel mondo del rally elettrico con un prodotto sviluppato con la competenza di Alpine Racing.