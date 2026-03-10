Alpine accelera verso il futuro: in arrivo la gamma più potente e innovativa di sempre

Alpine si prepara a scrivere un nuovo capitolo della propria storia con il lancio della gamma di prodotti più potente e tecnologicamente evoluta mai realizzata dal marchio. Con un chiaro sguardo al futuro dell’automotive sportivo, la casa francese conferma la propria ambizione di unire prestazioni, design e sostenibilità in una proposta capace di soddisfare tanto gli appassionati più puristi quanto una nuova generazione di clienti orientati alla mobilità elettrica.

Il piano di espansione del marchio parte dal rinnovamento e dall’ampliamento della propria gamma, che oggi comprende modelli iconici come l’Alpine A110, la hot hatch Alpine A290 e la sport fastback Alpine A390. L’obiettivo dichiarato è consolidare la propria identità di costruttore di vetture ad alte prestazioni, ma anche affrontare la transizione energetica con modelli che sposano l’eccellenza tecnica all’innovazione.

Cuore del progetto è la nuova e rivoluzionaria Alpine Performance Platform (APP), una base tecnologica che consentirà la realizzazione della prima sportiva elettrica del marchio. La piattaforma promette di offrire prestazioni capaci di superare quelle delle migliori auto a motore endotermico oggi sul mercato, mantenendo intatto lo spirito originale Alpine fatto di agilità, leggerezza e piacere di guida.

L’Alpine A110 di nuova generazione, simbolo e portabandiera del marchio, sarà prodotta a Dieppe, in Francia, proseguendo una tradizione che affonda le radici nella visione del fondatore Jean Rédélé. La scelta di mantenere la produzione in patria rappresenta una dichiarazione di continuità e un tributo alla storia di un marchio che ha sempre fatto dell’artigianalità e della precisione i propri tratti distintivi.

Parallelamente, Alpine sta lavorando a un rafforzamento della propria presenza sul territorio con una rete in piena espansione. Gli attuali 170 Alpine Store, 2 Atelier Alpine e il centro esperienziale La Piste Bleue saranno ampliati per rispondere a una domanda in crescita e per offrire ai clienti un’esperienza di marca sempre più immersiva.

Con questa nuova fase, Alpine punta a consolidare la propria identità di marchio sportivo di eccellenza e a guidare l’evoluzione verso una mobilità più sostenibile, senza rinunciare a quell’emozione di guida pura che da sempre la contraddistingue. In un panorama automobilistico che cambia rapidamente, la strategia di Alpine appare chiara: innovare, accelerare e restare fedele al proprio DNA.