Alpine inaugura il suo primo concept store a Parigi: un tributo all’eccellenza automobilistica francese

Dopo l’apertura di Barcellona nel giugno 2024, Alpine sceglie Parigi, capitale dell’eleganza e dell’eccellenza, per presentare il suo secondo concept store immersivo, l’Atelier Alpine Paris. Situato nel cuore della città, al 35 boulevard des Capucines, nel prestigioso 2° arrondissement, questo spazio unico diventa una vera e propria vetrina dello spirito della marca francese.

Aperto ufficialmente al pubblico il 1° ottobre 2025, l’Atelier Alpine Paris sarà inaugurato la sera del 9 ottobre, con un evento esclusivo che vedrà la presenza di ospiti speciali e ambasciatori della casa automobilistica.

Con una superficie di oltre 650 metri quadrati distribuiti su tre livelli, il nuovo spazio offre un’esperienza immersiva che riflette i valori fondanti del marchio: leggerezza, innovazione tecnologica e savoir-faire francese. Qui i visitatori possono scoprire non solo l’eccellenza automobilistica di Alpine, ma anche il suo legame profondo con la competizione, il design contemporaneo e l’arte di vivere alla francese.

All’interno dell’Atelier Alpine Paris sono esposti gli ultimi modelli del brand, la A390 e la A290, vere protagoniste della nuova generazione di vetture Alpine. L’esperienza è arricchita da un motorsport bar, da simulatori di guida che permettono di vivere le emozioni della pista e da uno spazio dedicato alla personalizzazione delle vetture, dove ogni cliente può configurare la propria Alpine secondo i gusti e lo stile personale.

Questo nuovo concept store non è soltanto una vetrina automobilistica, ma un luogo d’incontro pensato per clienti, appassionati e semplici curiosi. L’Atelier Alpine Paris consolida così la presenza del marchio nel panorama internazionale, riaffermando la sua identità tra tradizione e innovazione.