Alpine inaugura il nuovo Atelier Alpine a Milano con il team F1 e Flavio Briatore

Alpine apre i nuovi spazi dell'Atelier Alpine a Milano, celebrando l'incontro tra motorsport, Formula 1 e community. Presenti Flavio Briatore e il team F1.

Alpine ha celebrato l'apertura dei nuovi spazi dell'Atelier Alpine Milano, ampliando il cuore della propria community nel centro della città. L'evento ha rafforzato la presenza del brand in uno degli snodi principali della vita urbana milanese, offrendo un punto d'incontro ancora più accogliente e coinvolgente per tutti gli appassionati. L'inaugurazione è stata arricchita dalla partecipazione di figure d'eccezione del motorsport, tra cui Flavio Briatore, Pierre Gasly e Franco Colapinto, protagonisti di un incontro che ha messo in luce il legame stretto tra l'impegno di Alpine nelle competizioni e la gamma di vetture stradali.

Al centro della discussione si è posto il ruolo del BWT Alpine F1 Team durante il weekend del Gran Premio d'Italia a Monza. L'esperienza della Formula 1 rappresenta infatti per Alpine una fonte continua di trasferimento di competenze tecniche e innovazioni direttamente dalla pista alle vetture di serie. La presenza di Briatore e dei piloti ha permesso di sottolineare come la passione per le alte prestazioni e la ricerca tecnologica siano valori fondanti del marchio.

L'incontro ha rimarcato l'importanza della community Alpine e l'impegno nel rendere Milano un punto di riferimento per tutti gli appassionati del brand. Con questi nuovi spazi, Alpine conferma la volontà di rendere tangibile la propria filosofia, trasformando l'Atelier in un luogo dove motorsport e innovazione si incontrano, creando nuove opportunità di dialogo con il pubblico e offrendo esperienze uniche nel panorama automobilistico.