Jeep Avenger 100% elettrica protagonista al Kalemana Festival 2026 a Punta Marina

Il 12 e 13 settembre 2026 Jeep sarà protagonista al Kalemana Festival di Punta Marina (RA) per portare sulla celebre spiaggia romagnola lo spirito di libertà, avventura e innovazione con la Nuova Avenger 100% elettrica.

Giunto alla quinta edizione e organizzato da Yoga Academy e We Are Marketers, il Kalemana Festival rappresenta uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati al benessere psicofisico, al movimento, alla crescita personale e alla connessione con la natura. Due giornate pensate per uscire dalla routine, riscoprire il proprio equilibrio e vivere nuove esperienze attraverso yoga, meditazione, sport e musica dal vivo.

All'interno del villaggio del festival sarà esposta la Nuova Jeep Avenger 100% elettrica, il SUV compatto che ha ridefinito l'offerta elettrica del brand. I visitatori potranno conoscerlo da vicino in uno spazio dedicato e provare il piacere di guida grazie ai test drive disponibili per il pubblico, occasione per sperimentare in prima persona efficienza, tecnologia e le prestazioni della versione completamente elettrica di Avenger.

Il coinvolgimento di Jeep si inserisce perfettamente in un palinsesto ricchissimo tra workshop, sport, eventi musicali e talk. In particolare, le attività Jeep Test Drive consentiranno ai partecipanti di trasformare l'energia e lo spirito dell'evento in un'esperienza concreta anche al volante.

La partecipazione a Kalemana Festival 2026 conferma l'impegno di Jeep nel supportare iniziative che promuovono uno stile di vita attivo, la ricerca di nuovi orizzonti e la libertà di vivere ogni esperienza con autenticità, valori che da sempre caratterizzano il DNA del marchio.

L'appuntamento è fissato per il 12 e 13 settembre presso Viale dei Campeggi 8, Punta Marina (RA), per conoscere la nuova Jeep Avenger 100% elettrica e vivere un'esperienza unica all'insegna della libertà, dello sport e della crescita personale.