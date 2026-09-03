Lynk & Co debutta al Salone Auto Torino 2026 con la nuova 02 MY27 e gamma elettrificata

Lynk & Co fa il suo esordio al Salone Auto Torino 2026, segnando una nuova fase di crescita nel mercato italiano e presentando una gamma sempre più ampia di veicoli elettrificati.

Le novità principali sono la Lynk & Co 02 MY27, evoluzione del crossover coupé 100% elettrico, disponibile in una nuova colorazione Onyx Black e con ulteriori aggiornamenti, e la Lynk & Co 08, SUV ibrido plug-in capace di raggiungere fino a 200 km di autonomia in modalità totalmente elettrica secondo ciclo WLTP, con supporto alla ricarica rapida DC.

Gli appassionati avranno la possibilità di vivere da vicino le innovazioni tecnologiche del marchio, partecipando a test drive nei Giardini Bassi della Città di Torino. La gamma completa includerà anche la Lynk & Co 01 e permetterà ai visitatori di confrontarsi con soluzioni di mobilità che spaziano dalla guida 100% elettrica alla versatilità dei sistemi ibridi plug-in.

"L'Italia continua a essere uno dei nostri mercati di maggior successo e sappiamo di essere solo all'inizio del percorso e delle opportunità che possiamo cogliere in questo Paese. Il Salone Auto Torino rappresenta per noi una piattaforma importante per consolidare questo slancio, incontrare direttamente il pubblico italiano e presentare la nostra attuale gamma di modelli. È inoltre un'occasione per confrontarci con gli operatori del settore, rafforzare le relazioni e contribuire al dibattito sul futuro della mobilità in uno dei mercati automotive più importanti d'Europa," ha dichiarato Patric Holm, Vice President of Market Area Nordics & South, Lynk & Co International.

In occasione del debutto, chi visiterà lo stand Lynk & Co dal 11 al 13 settembre in Piazza Castello e lascerà i propri contatti potrà ottenere uno sconto aggiuntivo di 720 euro su un nuovo contratto Lynk & Co Lease, la formula di noleggio a lungo termine sviluppata con Ayvens. L'offerta sarà valida dall'11 al 30 settembre 2026 e costituisce una concreta opportunità per avvicinarsi alle soluzioni elettrificate proposte dal brand.

Con una presenza dinamica e una proposta ricca di test drive, innovazione e promozioni dedicate, Lynk & Co mira a consolidare la propria posizione tra le realtà più interessanti nel panorama dell'auto elettrica in Italia.