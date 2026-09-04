Toyota svela la nuova Yaris Cross: design rinnovato e solo ibrida da 130 CV

Toyota presenta la nuova Yaris Cross, il SUV compatto che si distingue per un design rinnovato, dotazioni tecnologiche avanzate e una motorizzazione esclusivamente full hybrid da 130 CV. Il modello, bestseller in Europa e in Italia, introduce un frontale ridisegnato che valorizza uno stile ancora più elegante e moderno. L'intera gamma si basa ora esclusivamente sul propulsore 1.5 Full Hybrid 130, sinonimo di efficienza e basse emissioni. Disponibile con trazione anteriore o integrale intelligente (AWD-i), la Yaris Cross risponde così alle diverse esigenze degli automobilisti italiani.

Spicca la versione GR SPORT, ispirata ai successi rallystici del team Toyota Gazoo Racing, che offre sospensioni ricalibrate, dettagli sportivi e interni esclusivi. Il frontale vanta una griglia a nido d'ape nel colore della carrozzeria, nuovi fari a LED e cerchi in lega di dimensioni maggiorate, mentre la palette si arricchisce di tonalità inedite come Precious Bronze in bi-tone.

Gli interni riflettono la cura per i dettagli, con materiali innovativi e sostenibili come SakuraTouch®, realizzato con PVC vegetale, sughero riciclato e PET per ridurre del 95% le emissioni di CO2 rispetto alla vera pelle. Illuminazione ambientale e caricatore wireless sono ora di serie sulle versioni Icon e superiori, mentre i sedili presentano cuciture tricolore e inserti dedicati per un ambiente più raffinato e accogliente.

La nuova Yaris Cross offre una guida brillante grazie ai 130 CV di potenza, con consumi da 4,4 a 5,1 l/100km e valori di CO2 tra 100 e 116 g/km. Il sistema Hybrid 130 assicura accelerazioni fluide e silenziose, ideali sia per la città che per i percorsi extraurbani. I sedili posteriori reclinabili 40:20:40 garantiscono massima versatilità nella gestione dei bagagli, rispondendo alle esigenze della vita quotidiana e del tempo libero.

Il miglioramento continuo, secondo il principio giapponese del kaizen, ha portato a ridurre ulteriormente rumori e vibrazioni, migliorando comfort e qualità di guida. L'integrazione di soluzioni multimediali all'avanguardia come il Toyota Smart Connect, Apple CarPlay, Android Auto e i sistemi di assistenza alla guida T-Mate rendono il SUV più sicuro e digitale che mai.

La gamma si articola in quattro livelli: Yaris Cross, Icon, Premium e GR Sport. Ogni versione è arricchita da dettagli specifici, con elementi di serie come specchietti retrovisori richiudibili elettricamente e fari a LED già dal modello base. Icon introduce cerchi da 17 pollici, sensori di parcheggio anticollisione, luci ambienti e wireless charger. Premium aumenta il comfort con nuovi cerchi da 18 pollici e l'esclusivo Sakura Touch®, mentre i top di gamma dispongono ora di Power Back Door con Kick Sensor e Blind Spot Monitor.

I prezzi partono da 29.600 euro, con promozioni fino a 24.950 euro in caso di permuta o rottamazione senza vincoli, e soluzioni finanziarie competitive dedicate anche a professionisti e aziende. La nuova Toyota Yaris Cross sarà disponibile nelle concessionarie italiane da settembre e si candida a confermare il suo ruolo di modello di riferimento tra i SUV compatti.