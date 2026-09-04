Domenico Modugno, ritorna in digitale e vinile "Con l'affetto della memoria"

Da oggi il capolavoro senza tempo di Domenico Modugno, "Con l'affetto della memoria", torna finalmente disponibile in digitale, anticipando l'uscita in CD e vinile prevista per il 18 settembre. Originariamente pubblicato nel 1971, questo concept album racchiude un'elegia poetica dedicata alla terra e alla vita contadina del Sud Italia degli anni '50, capace di suscitare emozioni profonde attraverso un viaggio nei ricordi e nelle radici.

L'album include sette brani inediti e cinque pezzi storici, tutti rivisitati e reincisi, immergendo l'ascoltatore in un'atmosfera intensa e autentica tra passato e memoria. Spicca la traccia "Amara terra mia", uno dei brani più commoventi di Modugno, che racconta con sensibilità il vissuto degli emigranti non solo sul piano geografico, ma anche emotivo e psicologico.

Dopo decenni di assenza dal mercato e a 55 anni dalla pubblicazione originale, il disco viene riproposto in una speciale edizione fisica su vinile da 180 grammi e su compact disc, riportando così alla luce l'eredità musicale di un artista che ha segnato per sempre la storia della canzone italiana.

"Con l'affetto della memoria è un viaggio attraverso i ricordi e le emozioni di quei luoghi e persone, evocati con nostalgia e amore", raccontava lo stesso Modugno, sottolineando il valore emotivo di ogni traccia. L'album si distingue inoltre per l'uso del dialetto salentino di San Pietro Vernotico, vicino nella sonorità al siciliano, una scelta che accresce la forza e la veridicità del racconto musicale.

Il progetto di rilancio nasce dall'iniziativa dedicata a "Polignano a mare città della musica", in collaborazione con Regione Puglia e Puglia Culture, con l'obiettivo di approfondire le radici artistiche di Modugno oltre i suoi successi più noti. Fondamentale il supporto di Sony Music Italy e della famiglia Modugno, che ha reso possibile questa riedizione così attesa dagli amanti della musica d'autore italiana.

"Tra i lavori di Modugno, questo è quello maggiormente incentrato sul discorso delle radici, e ci sembra fondante per un approfondimento sulla musica di questo grandissimo artista che andasse oltre le coordinate maggiormente conosciute. Grazie alla collaborazione di Sony Music Italy, all'interessamento della Regione Puglia e al parere favorevole della famiglia Modugno siamo riusciti in questo intento, che permette adesso a questo lavoro di tornare a occupare il posto che gli spetta, in versione fisica e digitale, nella discografia di Domenico Modugno". ha dichiarato il direttore artistico Stefano Senardi

"Con l'affetto della memoria" si conferma oggi come un manifesto culturale e identitario del Sud Italia, e la sua nuova vita discografica rappresenta un'occasione unica per riascoltare una delle opere più intime e potenti di Domenico Modugno, destinata a emozionare sia le nuove generazioni sia chi ha già amato la sua arte senza tempo.