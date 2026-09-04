Triumph lancia ALL IN: una docuserie esclusiva sull'ascesa nel mondo off-road

Triumph Motorcycles svela la sua prima docuserie originale, ALL IN, un viaggio in quattro episodi che racconta il percorso del celebre marchio britannico nell'arena internazionale dell'off-road, svelando retroscena inediti e testimonianze esclusive di protagonisti ed esperti del settore.

ALL IN offre uno sguardo privilegiato sulle sfide e le conquiste che hanno segnato l'esordio e la rapida affermazione di Triumph tra motocross, enduro e cross country. Nel progetto sono coinvolti nomi di spicco del motorsport internazionale come Ricky Carmichael, Ivan Cervantes, Jonny Walker, Jordon Smith e Mikkel Haarup. I quattro episodi raccontano le prime competizioni, le strategie di sviluppo e i successi conseguiti in diversi campionati mondiali.

Il primo episodio, ora disponibile online, ripercorre la decisione di entrare nell'off-road prendendo le mosse dal 2018, anno in cui ha avuto inizio lo sviluppo dei modelli della gamma TF. Attraverso le testimonianze di Steve Sargent, Ian Kimber, Rod Lopusnak, Ivan Cervantes e Ricky Carmichael, si scoprono i passaggi chiave che hanno portato Triumph a posizionarsi tra i protagonisti del settore.

La docuserie enfatizza la determinazione e lo spirito innovativo della Casa di Hinckley, sottolineando l'ambizioso programma che ha consentito l'ingresso di Triumph nelle principali competizioni mondiali e la conquista dei primi podi in tempi record.

ALL IN mostra davvero la passione e l'orgoglio che Triumph ha messo nel suo progetto off-road a partire dal 2018, anno in cui è iniziato lo sviluppo dei modelli della gamma TF. Il DNA delle competizioni e le competenze tecniche e ingegneristiche per aver successo sono solo due degli ingredienti che hanno portato rapidamente Triumph alla conquista dei suoi primi successi in ambito off-road, con un progetto ambizioso, collaborazioni strategiche e la creazione di una nuova rete di Concessionarie dedicate al mondo del motocross e dell'enduro in tutto il mondo. L'ingresso di Triumph nei campionati Motocross, Enduro e Cross Country ha dato il via a un nuovo capitolo della storia della Casa strategicamente importante. La docu-serie ALL IN evidenzia il percorso che abbiamo realizzato finora e che siamo determinati a continuare a migliorare nei prossimi anni per contribuire al futuro delle competizioni off-road e a diventare uno dei principali Costruttori a livello mondiale, dichiara Ian Kimber, Head of Global Racing Programmes di Triumph Motorcycles.

I quattro episodi di ALL IN esplorano:

- Episodio 1: La volontà di spingersi oltre Tutto è iniziato da una visione: un impegno strategico a lungo termine nell'off-road fondato su una storia centenaria e sull'ambizione e la convinzione che Triumph potesse portare un vantaggio competitivo nel fuoristrada.

- Episodio 2: Mentalità vincente Le competizioni sono il banco di prova definitivo di ogni progetto. Con il contributo straordinario di Guillem Farrés e Camden McLellan, questo episodio si concentra sulle sfide affrontate, ma anche sulle vittorie e i podi che in pochissimo tempo hanno portato Triumph ad avere una credibilità internazionale nei campionati mondiali di Motocross, Supercross e MX2.

- Episodio 3: Oltre ogni limite Una gamma straordinaria che si è rivelata l'arma vincente nelle competizioni EnduroGP, SuperEnduro ed Extreme Enduro più difficili. Gli specialisti dell'Enduro Paul Edmonston e Jonny Walker raccontano come il programma Enduro di Triumph abbia dimostrato le capacità uniche della gamma TF-E.

- Episodio 4: Verso il gradino più alto La storia di Triumph nell'off-road è solo all'inizio. Il percorso intrapreso fino ad ora ha l'obiettivo di gettare le basi per un solido futuro e raggiungere i più alti livelli del motorsport off-road a livello mondiale, con una costante attenzione allo sviluppo dei nuovi modelli e ad investimenti a lungo termine.

ALL IN sarà disponibile su piattaforme digitali con un nuovo episodio ogni mese, offrendo agli appassionati un racconto coinvolgente che celebra la passione, l'ambizione e le conquiste di Triumph nel mondo delle competizioni off-road.