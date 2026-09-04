Škoda Octavia celebra 30 anni: quasi 8 milioni di esemplari prodotti dal 1996

Škoda Octavia compie 30 anni dal debutto nel 1996: quasi 7,9 milioni di esemplari prodotti e quarta generazione all'avanguardia per spazio e tecnologie.

rent’anni e quasi 7,9 milioni di clienti in tutto il mondo. Sono i numeri che raccontano il successo della Škoda Octavia, uno dei modelli più importanti nella storia della Casa boema, che nel 2026 celebra un anniversario particolarmente significativo. La moderna Octavia ha debuttato nel 1996, diventando negli anni un pilastro della crescita internazionale di Škoda Auto e uno dei modelli più apprezzati sia dai clienti privati sia dalle flotte aziendali.

Il nome Octavia, in realtà, non nasce nel 1996. Škoda lo aveva già utilizzato in passato e la scelta di riproporlo coincise con una fase decisiva per il marchio, successiva all'ingresso della Casa boema nel Gruppo Volkswagen. La nuova Octavia rappresentò così uno dei primi esempi concreti della trasformazione industriale e tecnologica di Škoda, ponendo le basi per una crescita che sarebbe proseguita nei decenni successivi.

La produzione della prima Škoda Octavia moderna è iniziata il 3 settembre 1996. Fin dalle origini, il modello si è distinto per una combinazione di caratteristiche diventate nel tempo il suo vero marchio di fabbrica: abitabilità, versatilità, affidabilità e un ottimo rapporto tra prezzo e dotazioni.

Nel 1998 è arrivata la versione Wagon, ampliando ulteriormente la vocazione familiare e pratica della vettura. Una scelta che ha contribuito a rafforzare la presenza di Octavia nei mercati europei e, soprattutto, nel settore delle flotte aziendali.

Il 2000 rappresenta invece un'altra tappa fondamentale nella storia del modello. È infatti l'anno della prima Octavia RS, versione sportiva destinata a diventare una delle varianti più iconiche dell'intera gamma Škoda. Da allora, la sigla RS è diventata sinonimo di prestazioni e carattere dinamico, mantenendo però la praticità che da sempre contraddistingue Octavia.

Nel corso di tre decenni, Škoda Octavia è passata attraverso quattro generazioni, seguendo l'evoluzione tecnologica e le nuove esigenze degli automobilisti senza rinunciare agli elementi che ne hanno determinato il successo.

La seconda generazione ha compiuto un ulteriore passo avanti in termini di spazio, comfort e dotazioni, consolidando il ruolo di Octavia come alternativa concreta alle vetture di categoria superiore. Con la terza generazione, invece, la tecnologia ha assunto un'importanza sempre maggiore: la vettura ha introdotto sistemi di assistenza alla guida e soluzioni di infotainment che, all'epoca, erano generalmente associati a segmenti più elevati.

L'attuale quarta generazione è stata presentata nel 2019 e ha ricevuto un importante aggiornamento nel 2024. Il modello ha portato ulteriormente avanti il processo di digitalizzazione, offrendo connettività evoluta, sistemi di sicurezza avanzati e tecnologie di assistenza attiva di ultima generazione.

Una trasformazione che non ha modificato la filosofia di fondo della vettura: offrire spazio, funzionalità e tecnologia mantenendo un equilibrio particolarmente interessante tra contenuti e prezzo.

Il successo commerciale di Octavia è strettamente legato alla crescita internazionale di Škoda. Con quasi 7,9 milioni di unità vendute in 30 anni, il modello rappresenta una delle colonne portanti della strategia globale del marchio e continua a essere il best seller della gamma Škoda.

La sua capacità di rivolgersi contemporaneamente a famiglie, professionisti e aziende ha permesso a Octavia di mantenere una posizione centrale all'interno dell'offerta della Casa. Una versatilità che ha accompagnato l'evoluzione del mercato automobilistico, dai primi anni della motorizzazione moderna fino all'attuale fase caratterizzata da elettrificazione, connettività e sistemi di guida assistita.

L'anniversario dei 30 anni diventa quindi anche l'occasione per guardare alla crescita complessiva di Škoda Auto. Nel primo semestre del 2026, la Casa boema ha infatti raggiunto il secondo posto in Europa per volumi di vendita, considerando l'area EU+EFTA+UK.

Un risultato che testimonia come la storia di Octavia non sia soltanto quella di un singolo modello, ma rifletta il percorso di trasformazione di un intero marchio. Dal debutto della prima generazione nel 1996 fino all'attuale quarta serie, Škoda Octavia ha saputo cambiare senza perdere la propria identità, diventando uno dei modelli più riconoscibili e longevi della produzione automobilistica europea.