Leapmotor raggiunge un nuovo record: oltre 103.000 consegne globali ad agosto

Leapmotor ha registrato un nuovo traguardo nel mercato dei veicoli a nuova energia, superando per il secondo mese consecutivo la soglia delle 100.000 unità consegnate a livello globale. Ad agosto 2026, sono stati infatti ben 103.129 i veicoli distribuiti in tutto il mondo, segnando il miglior risultato commerciale di sempre per il marchio e consolidando per il quinto mese consecutivo una crescita senza precedenti.

L'incremento delle consegne rispetto ad agosto 2025 è stato dell'80,72%, permettendo all'azienda di posizionarsi tra i primi quattro brand mondiali nel settore dei New Energy Vehicle (NEV) e tra i tre principali costruttori cinesi di veicoli elettrificati. Un risultato che fa seguito allo storico superamento, nel mese di luglio, della soglia delle 100.000 unità - obiettivo mai raggiunto prima da una startup cinese del settore in un solo mese.

Nei primi otto mesi del 2026 Leapmotor ha consegnato 560.883 veicoli, con una crescita del 70,55% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Questo rafforza ulteriormente la posizione dell'azienda come principale startup cinese nel segmento dei veicoli a nuova energia, confermando il crescente entusiasmo da parte della clientela internazionale.

Il totale delle consegne dal 2020 ha raggiunto 1.759.320 unità. Dopo aver oltrepassato 1,5 milioni di veicoli distribuiti all'inizio dell'anno, Leapmotor ha aggiunto più di 250.000 nuovi clienti in pochi mesi. Questo dinamismo testimonia sia la competitività dell'offerta sia la domanda in rapido aumento per la mobilità elettrificata nei principali mercati globali.

Alla base di questa rapida espansione c'è un modello industriale focalizzato sulla ricerca e sviluppo proprietaria e su un elevato livello di integrazione verticale della produzione. Leapmotor continua così a investire nell'innovazione, trasformandola nel motore principale dei risultati commerciali che stanno cambiando il panorama della mobilità sostenibile.

In vista della Conferenza Tecnologica Annuale 2026, in programma il 16 settembre, l'azienda presenterà una nuova generazione di sistemi di guida assistita basati su modelli avanzati di intelligenza artificiale, insieme alle più recenti evoluzioni nelle tecnologie dedicate a batterie, motori e controllo elettronico. Queste innovazioni evidenziano la capacità di Leapmotor di tradurre la propria leadership tecnologica in successo commerciale, sostenendo l'espansione globale e rafforzando il posizionamento tra i protagonisti della mobilità a nuova energia.