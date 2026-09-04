Kia PV5 trionfa agli IDEA Awards 2026: bronzo per l'infotainment e riconoscimento alla sostenibilità

Kia si afferma tra i leader dell'innovazione automobilistica ottenendo il Bronze Award agli International Design Excellence Awards (IDEA) 2026 per il sistema di infotainment della Kia PV5, oltre alla nomination come Finalist nella categoria Social Impact Design grazie alla campagna globale Kia x The Ocean Cleanup.

Il sistema di infotainment della PV5 è stato premiato nella categoria Digital Interaction, riconoscendo il design incentrato sull'utente e un'esperienza di mobilità fortemente digitale. Tra i punti di forza spiccano la piattaforma software-defined pensata per l'ecosistema PBV, in grado di supportare molteplici applicazioni per business, servizi e tempo libero. L'interfaccia, ottimizzata con un display widescreen 16:9, permette la gestione simultanea di media, telecamere e funzioni HVAC, offrendo all'utente una fruizione intuitiva e personalizzabile. Il linguaggio di design integrato assicura coerenza tra tutti i punti di contatto, sia fisici che digitali.

La campagna "Kia x The Ocean Cleanup: Creating a Wave of Movement, Together" si è distinta come Finalist tra i progetti più innovativi nella categoria Social Impact Design. La serie video in sette episodi vuole sensibilizzare sull'inquinamento oceanico da plastica, in sintonia con la visione di Kia e The Ocean Cleanup per un futuro sostenibile. I dati ambientali sono stati trasformati in contenuti coinvolgenti, sottolineando il potere del design nel promuovere la consapevolezza e l'azione sociale. La campagna collega il lavoro di rimozione della plastica marina con la filosofia "Movement" di Kia, rafforzando l'impegno condiviso verso un futuro più pulito e sostenibile.

Gli IDEA Awards, istituiti dall'Industrial Designers Society of America, sono tra le più prestigiose competizioni internazionali di design e premiano eccellenza, innovazione, impatto sociale e valore per il business in numerosi settori. Il riconoscimento conquistato da Kia sottolinea un percorso mirato verso sostenibilità ed eccellenza, con soluzioni sempre più tecnologiche, accessibili e rispettose dell'ambiente. Kia continua così a essere protagonista nella mobilità elettrificata all'insegna dell'innovazione.