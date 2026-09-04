Lost Frequencies e Mari Froes uniscono le forze per il singolo estivo Paraiso

È disponibile da oggi in radio e digitale Paraiso, il nuovo singolo che vede la collaborazione tra Lost Frequencies e la cantautrice brasiliana Mari Froes. Il brano si presenta come un perfetto ponte fra le ultime luci dell'estate e la freschezza della musica house, arricchito dalle tipiche sonorità brasiliane e dalla voce intensa di Froes.

La traccia è nata a Rio de Janeiro, dove Mari Froes, insieme a DECCO, ha iniziato la scrittura della canzone durante un periodo particolarmente ispirato nella città. Questa atmosfera brasiliana è rimasta intatta anche nella produzione elettronica di Lost Frequencies che, senza mai sovrastare la voce e le melodie originarie, ha costruito intorno al brano una leggerezza unica e naturale.

La collaborazione tra Lost Frequencies e Mari Froes rappresenta un incontro tra due percorsi artistici diversi, ma uniti dalla spinta verso orizzonti internazionali. Lost Frequencies, ormai una delle figure di riferimento dell'elettronica mondiale, si affianca a Mari Froes, portavoce della nuova ondata di musica brasiliana destinata ad arrivare oltre confine.

Paraiso segna una nuova tappa nella carriera di Lost Frequencies, che dopo la svolta con Are You With Me, ha collezionato successi globali come Reality, Where Are You Now con Calum Scott, Black Friday (pretty like the sun) e Love Is The Only Thing. C'è qualcosa in 'Paraíso' che mi ha conquistato fin dal primo ascolto - ha raccontato Lost Frequencies - La voce di Mari e quell'atmosfera brasiliana che ha portato nel brano avevano già una personalità fortissima. Il mio obiettivo era aggiungere il mio sound senza perdere il calore che lei aveva creato. Sono davvero felice di come si sono incontrati i nostri due stili.

Nel frattempo, anche Mari Froes si conferma protagonista di una crescita internazionale. Partita dalla ricca tradizione musicale brasiliana e reinventatasi in chiave moderna, Froes ha creato una community online e raggiunto il grande pubblico collaborando con il duo elettronico TRINIX nel brano Vaitimbora, che ha superato i 150 milioni di stream a livello globale. Una performance su COLORS e un fitto tour tra Europa e Nord America hanno consolidato la sua posizione. Sono entusiasta di poter finalmente condividere 'Paraíso' con il mondo. Scriverla insieme a DECCO è stato un momento di grande naturalezza e gioia durante il mio periodo a Rio de Janeiro. Il contributo di Lost Frequencies, che ha arricchito il brano con il suo universo sonoro unico, l'ha resa ancora più speciale - ha dichiarato Mari Froes - Come artista brasiliana, sento che questo brano racchiude un pezzo delle mie origini: il calore, l'energia e le emozioni del Brasile ne sono parte integrante. È davvero come se mondi diversi si incontrassero nel modo più splendido possibile!

Lost Frequencies continua ad essere una presenza fissa fra classifiche globali e festival internazionali, costruendo il suo repertorio fra melodie dance e una forte capacità emozionale. Nel frattempo, Mari Froes emerge come una delle voci più interessanti della nuova musica brasiliana, portando la sua arte in tour e ottenendo numerosi riconoscimenti. La loro Paraiso promette di accompagnare l'ascoltatore nel viaggio ideale verso la fine dell'estate, tra atmosfere accoglienti e sound che uniscono mondi lontani.