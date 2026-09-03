Nuova sede globale Opel e centro Stellantis Germania: svolta sostenibile a Rüsselsheim

Opel e Stellantis Germania inaugurano la nuova sede grEEn-campus a Rüsselsheim, puntando su sostenibilità, innovazione e spazi di lavoro flessibili.

Un importante passo avanti per il futuro della mobilità e dell'innovazione in Germania grazie al nuovo grEEn-campus a Rüsselsheim. La struttura ospiterà la sede globale di Opel e il quartier generale di Stellantis Germania, segnando un traguardo per il completamento delle opere strutturali e l'inizio dei lavori sugli interni, nel pieno rispetto dei tempi previsti per la consegna finale nella seconda metà del 2027.

Il progetto riguarda un imponente campus da 114.000 metri quadrati, nato dalla collaborazione tra Opel, Stellantis Germania e VGP e pensato per concentrare attività di lavoro, ricerca e innovazione in un unico luogo moderno ed efficiente. Comprende un edificio amministrativo di circa 23.000 metri quadrati destinato alle sedi principali delle due aziende, un edificio di ricerca e sviluppo con Design Center di 36.000 metri quadrati in cui verranno ideati tutti i modelli Opel e un parcheggio di 55.000 metri quadrati.

L'intero campus si distingue per la grande attenzione alla sostenibilità: è prevista la certificazione DGNB oro a conferma degli alti standard ambientali, con materiali da costruzione sostenibili e soluzioni per ridurre l'impatto ambientale, garantendo un'atmosfera interna piacevole. L'energia elettrica dell'intera struttura sarà prodotta da un impianto fotovoltaico integrato in un tetto verde, favorendo sia la biodiversità che la regolazione del microclima. Un innovativo sistema geotermico - tra i più grandi in Germania - installato sotto il futuro parcheggio assicurerà energia rinnovabile per riscaldamento e raffreddamento tutto l'anno, sfruttando pompe di calore alimentate principalmente dall'elettricità generata in loco.

Il campus è pensato per offrire pratiche di lavoro moderne e flessibili, con spazi dedicati alla collaborazione, creatività e innovazione capaci di attrarre e soddisfare le esigenze dei dipendenti. La filosofia progettuale guarda al futuro, trasformando uno storico sito industriale in uno spazio all'avanguardia, capace di coniugare efficienza, sostenibilità e benessere lavorativo.

"Con la cerimonia di inaugurazione di oggi, celebriamo il fatto che il nostro grEEn-campus sta continuando a prendere forma. Qui stiamo creando un ambiente di lavoro moderno e sostenibile che si concentra sulle esigenze dei nostri dipendenti e offre spazi per la collaborazione, la creatività e l'innovazione. Questo investimento invia un segnale forte sul futuro del nostro sito. Con il grEEn-campus, stiamo implementando un elemento chiave del nostro 'Piano Futuro Germania' e rafforzando Rüsselsheim come centro moderno di sviluppo e innovazione." ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel & Vauxhall e Amministratore Delegato di Stellantis Germania.

Jan Van Geet, CEO di VGP, ha aggiunto: "Con il grEEn-campus, stiamo sviluppando in modo sostenibile un sito industriale storico e trasformandolo in un nuovo utilizzo a prova di futuro. La cerimonia di inaugurazione segna una tappa importante in questo processo. Insieme a Opel, Stellantis Germania e alla città di Rüsselsheim, stiamo creando spazi per la ricerca, l'innovazione e ambienti di lavoro moderni."

Patrick Burghardt, sindaco di Rüsselsheim am Main, ha sottolineato: "Con il grEEn-campus, la trasformazione dello storico sito Opel sta diventando visibile passo dopo passo. In un momento di profondi cambiamenti nell'industria automobilistica, tali investimenti inviano un segnale importante per Rüsselsheim come sede commerciale. Il grEEn-campus rappresenta un forte impegno per lo sviluppo sostenibile della città e dimostra il suo potenziale per l'innovazione, i posti di lavoro di alta qualità e la forza economica."

L'iniziativa si inserisce nel programma Made for Germany, confermando l'impegno a rafforzare la regione e il Paese come poli d'eccellenza per investimenti, innovazione e sviluppo occupazionale di qualità. Il grEEn-campus si candida così a diventare un modello per la nuova era industriale europea, ponendo le basi per un futuro sempre più sostenibile, competitivo e volto al benessere della comunità lavorativa.