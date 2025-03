Alpine toglie il velo all’A110 GT4+

Alpine ha finalmente svelato la nuova A110 GT4+, un’evoluzione significativa della sua sportiva da competizione che promette prestazioni eccezionali, maggiore affidabilità e costi di gestione ottimizzati. Progettata per imporsi nella sempre più competitiva categoria GT4, questa versione aggiornata si basa sull’esperienza maturata dal marchio sui circuiti e nei rally.

Dal suo debutto nel 2018, l’Alpine A110 GT4 ha sfidato i costruttori più blasonati, dimostrandosi una vettura estremamente competitiva grazie alla sua leggerezza, compattezza e bilanciamento dei pesi. Lo sviluppo di questa vettura ha portato nel 2022 alla nascita della A110 GT4 Evo, che ha conquistato il Campionato FFSA GT nel 2023 e la GT4 European Series nel 2024. Oggi, con la A110 GT4+, Alpine alza ulteriormente l’asticella.

La A110 GT4+ è il frutto di un’evoluzione mirata, pensata per garantire elevate prestazioni e una maggiore facilità di utilizzo. Tra le novità più importanti spiccano il sistema di sovralimentazione e il raffreddamento, mutuati dalla versione Rallye GT+, oltre a un distanziale del cambio ridisegnato per una maggiore efficienza. La vettura beneficia inoltre di una presa d’aria in carbonio e un radiatore anteriore maggiorato, migliorando la gestione termica nelle condizioni più estreme.

L’impianto di scarico è stato ottimizzato, così come le strategie di controllo anti-lag e antipattinamento, garantendo una trazione ottimale. Un’altra innovazione è il nuovo sistema di adattamento della pressione atmosferica, che permette all’auto di adattarsi automaticamente alle variazioni di altitudine senza l’aggiunta di zavorra.

Sul piano aerodinamico, la A110 GT4+ introduce un cupolino posteriore in carbonio traforato e un nuovo splitter anteriore in fibre naturali, garantendo una maggiore stabilità in gara.

Prima ancora della sua presentazione ufficiale, la A110 GT4+ ha dimostrato il proprio valore vincendo nella sua categoria l’ultima prova della stagione 2024 dell’Ultimate Endurance GT Cup. Sul circuito Paul Ricard, l’equipaggio formato da Jim Pla, Julien Gilbert e Jean Mathieu Leandri ha conquistato una vittoria netta in una gara di sei ore, evidenziando il miglioramento delle prestazioni e dell’affidabilità della vettura.

Grazie alla nuova omologazione valida per sette anni, la A110 GT4+ è pronta per affrontare le competizioni GT4 del Gruppo SRO Motorsports, oltre a numerosi altri eventi nel mondo delle Gran Turismo.

La Alpine A110 GT4+ è disponibile da subito al prezzo di 220.000 euro IVA esclusa. Inoltre, per i team che già possiedono le versioni precedenti, è disponibile un kit di aggiornamento per le Alpine A110 GT4 e A110 GT4 Evo, acquistabile al prezzo di 34.000 euro IVA esclusa.