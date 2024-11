Alpine x Mathieu Cesar: l’arte del bianco e nero incontra la potenza senza tempo

Con la sua capacità di realizzare scatti in bianco e nero, Mathieu Cesar conferisce emozione e personalità alla fotografia giocando su luci, ombre e contrasti. Grazie al suo stile retro-futuristico, è noto come uno dei maggiori esperti contemporanei di luce, in grado di cogliere il meglio di ogni soggetto. Mathieu Cesar è anche, da sempre, appassionato di automobili.