Mercedes-AMG GLE 53 e GLE 53 HYBRID: potenza, tecnologia e prezzi annunciati

Svelate le nuove Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ e GLE 53 HYBRID 4MATIC+: motore sei cilindri, tecnologia avanzata, dinamismo e autonomia fino a 93 km elettrici.

Mercedes-AMG punta in alto con la nuova GLE 53 4MATIC+ e la GLE 53 HYBRID 4MATIC+, già ordinabili in Italia con prezzi a partire da 118.217 euro. Entrambi i modelli presentano un design affinato e aggiornamenti tecnici che esaltano sia la dinamica di guida che la presenza su strada. La GLE 53 4MATIC+ con tecnologia a 48 volt parte da 118.217 euro per la versione SUV e da 123.524 euro per la Coupé, mentre la GLE 53 HYBRID 4MATIC+ plug-in hybrid parte da 127.651 euro per la SUV e da 131.264 euro per la Coupé. Tutte le motorizzazioni sono disponibili negli allestimenti ADVANCED PLUS e PREMIUM.

Il cuore tecnico della nuova gamma GLE 53 è rappresentato dal motore sei cilindri in linea da 3,0 litri, ulteriormente evoluto e dotato di una nuova testata, condotti di aspirazione e scarico ottimizzati, nuovo albero a camme, sistema di alimentazione rivisto e intercooler aggiornato. Questi interventi migliorano sensibilmente la prontezza di risposta e la capacità del motore di salire di giri, regalando un piacere di guida superiore. Il propulsore sovralimentato offre 330 kW (449 CV) e 600 Nm di coppia massima per prestazioni di alto livello.

Nella versione a 48 volt, il motore viene affiancato da uno starter-generator integrato di seconda generazione, il quale consente, tra le altre funzioni, un boost temporaneo di 17 kW (23 CV) e 205 Nm di coppia, recupero di energia e riavvio quasi impercettibile nelle fasi di start-stop. Le prestazioni sono da sportiva vera: accelerazione 0-100 km/h in soli 4,9 secondi e velocità massima autolimitata a 250 km/h.

La Mercedes-AMG GLE 53 HYBRID 4MATIC+, invece, combina il motore sei cilindri con un motore elettrico da 135 kW (184 CV) e un sistema plug-in hybrid a 400 volt. Il risultato è una potenza totale di 430 kW (585 CV) e 750 Nm di coppia, per prestazioni d'eccellenza: 0-100 km/h in appena 4,5 secondi e velocità autolimitata a 250 km/h, con possibilità di percorrere fino a 140 km/h in modalità completamente elettrica.

L'autonomia elettrica dichiarata secondo ciclo WLTP è compresa fra 88 e 91 chilometri per la versione SUV e fra 90 e 93 chilometri per la Coupé, permettendo ai clienti di coprire la maggior parte degli spostamenti quotidiani sfruttando esclusivamente la trazione elettrica.

Ancora più pronto a salire di giri e ancora più reattivo: il motore sei cilindri da 3,0 litri rappresenta il punto di forza di questa generazione di Mercedes-AMG GLE 53, che si promette di catturare sia chi ricerca prestazioni sia chi desidera comfort e tecnologie all'avanguardia.