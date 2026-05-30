Tedua conquista la vetta: il mixtape Ryan Ted debutta al primo posto delle classifiche

Tedua centra un nuovo record: il suo mixtape Ryan Ted debutta direttamente al primo posto nella classifica degli album più venduti della settimana, abbracciando anche i formati CD, vinili e musicassette secondo i dati Fimi/Niq.

Il progetto contiene sedici tracce che rappresentano una nuova evoluzione della cifra stilistica di Tedua, ispirata all'estetica della celebre serie TV The O.C., ma reinterpretata attraverso il vissuto personale dell'artista. L'immaginario del mixtape risulta così crudo, diretto e senza compromessi, con una scrittura incisiva e priva di sovrastrutture.

Nella tracklist figurano collaborazioni con artisti di spicco della scena italiana come Anna, Ernia, Latrelle, Nerissima Serpe e Sayf. Da Rap Leggenda a Lettera a Tedua, ogni brano porta la firma di un percorso artistico ormai consolidato, confermando la versatilità del rapper.

L'artwork della copertina, curato da Marco Giacobbe, accompagna l'uscita nelle versioni CD e LP, aggiungendo valore visivo a un progetto già molto atteso dai fan.

Dopo aver collezionato 79 certificazioni platino, 39 oro e 3 miliardi di stream globali, Tedua si prepara al suo primo live allo Stadio G. Meazza di Milano il 24 giugno 2026. Un vero e proprio evento unico, prossimo al sold out, che rappresenta la consacrazione di dieci anni di carriera iniziata con l'uscita di Aspettando Orange County. Gli ultimi biglietti rimasti sono disponibili per il terzo anello dello stadio.

Il precedente album di Tedua, La Divina Commedia, certificato sette volte platino, è stato tra i più venduti del 2023, mentre il suo ultimo tour nei palasport ha fatto registrare oltre 100.000 biglietti venduti. RTL 102.5 accompagnerà come radio partner l'evento San Siro Tedua.

Il successo di Ryan Ted e la celebrazione dello show milanese non sono solo la conferma della forza dell'artista in classifica, ma anche del suo ruolo da trendsetter e riferimento assoluto nella scena urban italiana.