Smashing Pumpkins, tour mondiale e nuove edizioni vinile per i 35 anni di Gish

Gli Smashing Pumpkins festeggiano i 35 anni dall'uscita di "Gish", il loro iconico album di debutto pubblicato nel 1991, annunciando due nuove edizioni in vinile per i fan e un tour mondiale che partirà a settembre.

L'album, che segnò la scena alternative rock dei primi anni Novanta, è disponibile in una tiratura limitata su vinile grigio da 180 grammi con splatter rosa e viola, inserito nella confezione originale del 1991, oltre che nella versione standard su vinile nero da 180 grammi. Da sempre ritenuto uno dei dischi indipendenti più importanti ed influenti dell'epoca, Gish ha contribuito a ridefinire il rock alternativo grazie a un mix unico di rock, metal, psichedelia, pop e shoegaze.

Riflettendo sull'impatto dell'album, Jimmy Chamberlin ha dichiarato: "Gish incarna tutte le nostre speranze, le nostre aspirazioni e le nostre capacità in quel periodo straordinario, offrendo agli ascoltatori uno sguardo privilegiato sulle intuizioni e sull'energia creativa che avrebbero poi definito l'identità artistica degli Smashing Pumpkins".

Registrato presso gli Smart Studios di Madison con il produttore Butch Vig, Gish fu il punto di partenza per la straordinaria carriera degli Smashing Pumpkins, grazie anche a tracce come I Am One, Siva e Rhinoceros, che portarono l'album al disco di Platino. La sua influenza continua a ispirare generazioni di musicisti e appassionati, venendo costantemente inserito tra i dischi fondamentali della storia del rock.

Queste ristampe rappresentano l'ultimo capitolo di una serie di celebrazioni dedicate ai primi anni della band, che solo lo scorso anno aveva pubblicato la ristampa deluxe di Mellon Collie And The Infinite Sadness in occasione del suo trentennale, con registrazioni live inedite e una speciale reinterpretazione delle hit realizzata insieme alla Lyric Opera Of Chicago. Sempre nel 2023 era uscita anche la ristampa per il venticinquesimo anniversario di Machina/The Machines Of God.

Gli Smashing Pumpkins annunciano inoltre il tour Rats In A Cage, che si svolgerà tra settembre e novembre nelle principali città del Nord America. Il tour prevede due diversi set per ogni data: uno dedicato a Mellon Collie And The Infinite Sadness e uno che abbraccia l'intera carriera della band, dai primi successi di Gish alle ultime produzioni come Aghori Mhori Mei. Tra le città toccate dal tour figurano Columbus, Boston, Brooklyn, Montreal, Chicago, Nashville, Las Vegas, Los Angeles, Vancouver e Seattle.

L'anniversario di Gish conferma ancora una volta la rilevanza degli Smashing Pumpkins, che continuano a lasciare un segno indelebile nella cultura musicale internazionale.