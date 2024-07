Amazfit Active: prestazioni, stile e tecnologia all’avanguardia

Con l’arrivo dell’estate, l’entusiasmo per le avventure all’aria aperta cresce, e per accompagnare ogni appassionato di sport e benessere in questa stagione dinamica e vivace, Amazfit presenta il suo nuovo modello: Amazfit Active. Questo smartwatch all’avanguardia è progettato per adattarsi perfettamente al ritmo delle giornate estive, offrendo prestazioni affidabili, comfort senza pari e un’eleganza senza tempo.

Il modello Amazfit Active è un compagno di fiducia per chiunque desideri monitorare le proprie attività all’aperto. Dotato di GPS integrato e resistente all’acqua fino a 5 ATM, questo smartwatch garantisce prestazioni affidabili anche nelle condizioni più estreme. Monitora con precisione escursioni, arrampicate, ciclismo e altro ancora, tenendo traccia della distanza, del ritmo e delle calorie bruciate. Inoltre, il monitoraggio continuo della frequenza cardiaca e del sonno aiuta a gestire la salute in modo ottimale, offrendo dati dettagliati durante l’allenamento e analizzando i pattern del sonno per migliorare il riposo notturno.

Amazfit Active vanta un design leggero e confortevole, ideale per essere indossato tutto il giorno, in qualsiasi occasione estiva. La batteria di lunga durata può durare fino a 12 giorni con un uso normale, consentendo lunghe sessioni di allenamento e avventure senza interruzioni.

L’aggiornamento con Zepp OS 4 porta la tecnologia GPT-4o di OpenAI su Amazfit, permettendo interazioni intuitive tramite comandi vocali senza bisogno di parole chiave specifiche. Questa innovativa interfaccia rivoluziona gli standard degli smartwatch, offrendo un’esperienza utente ancora più efficiente e personalizzata.

Amazfit Active è disponibile in varianti di colore Black, Pink e Purple Lavender, con la possibilità di scegliere un cinturino in nylon per la variante Purple per un tocco di personalizzazione aggiuntivo. Con un prezzo a partire da 129,90 euro, Amazfit Active si conferma come il partner ideale per avventure sportive e all’aria aperta, bilanciando prestazioni, stile e tecnologia per soddisfare ogni esigenza.