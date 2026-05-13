Vespa celebra 80 anni con una serie speciale nelle concessionarie

Vespa celebra un traguardo storico con l'arrivo negli showroom della serie speciale Vespa 80th, nata per rendere omaggio agli ottant'anni dalla nascita del mitico scooter. Le nuove Vespa Primavera 80th e Vespa GTS 80th incarnano lo spirito originario del celebre mezzo a due ruote recuperando stile, colori e dettagli che hanno reso Vespa un'icona mondiale.



Ottant'anni fa nasceva un sogno su due ruote. Oggi, Vespa celebra questo straordinario traguardo con un allestimento esclusivo, che ne incarna lo spirito originario. Queste edizioni celebrative tornano alle radici del design recuperando elementi dei primi modelli Vespa, con una livrea speciale arricchita da dettagli di alta manifattura.



I modelli della serie 80th sono destinati a lasciare il segno nella storia di Vespa, diventando nuove icone universali di stile e libertà. Dal 25 al 28 giugno, questa ricorrenza sarà celebrata in grande stile a Roma, con il più importante evento Vespa mai realizzato nella Città Eterna. Al Foro Italico prenderà vita un Vespa Village, dove decine di migliaia di appassionati da tutto il mondo si riuniranno per condividere passione, storia e valori senza tempo.



La cromia esclusiva della serie Vespa 80th è un verde pastello che richiama la primavera del 1946, ispirato alle primissime produzioni monocolore. Si tratta di una sfumatura iconica, simbolo di rinascita e unicità, che sarà arricchita da tanti altri colori negli anni futuri.



L'estetica minimal ma raffinata si ritrova nella carrozzeria lucida e nei dettagli satinati estesi a scudo, maniglione passeggero, specchi, blocchetti dei comandi e leva sospensione. Elementi tono su tono in verde più scuro caratterizzano sella, cuciture, inserto pedana, cover retroscudo e manopole per un effetto visivo elegante e d'impatto.



I cerchi ruota, anch'essi verniciati in Verde Pastello, reinterpretano il design chiuso in lamiera stampata degli anni Quaranta e sono impreziositi dalla scritta Est. 1946 e finiture diamantate. Sulla Primavera 80th si distingue una griglia di raffreddamento laterale omaggio alle soluzioni originali, mentre sullo scudo spiccano logo Vespa e targhetta celebrativa 80th.



Non manca il badge speciale 80 years of Vespa Est. 1946 posizionato sul retroscudo quale segno tangibile di questa importante ricorrenza.



I prezzi della serie Vespa 80th partono da 5.750 euro per la Primavera 125 e salgono a 7.950 euro per la GTS 310, con IVA inclusa. Due modelli pensati per chi vuole unire passato e innovazione, confermando Vespa come emblema intramontabile di stile, libertà e creatività italiana.