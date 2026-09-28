Amazon Music e Shakira: concerto globale e iniziative per le donne nella musica latina

Amazon Music presenta Shakira Live from Madrid: primo livestream globale di Shakira e nuove iniziative per celebrare le donne nella musica e cultura latina.

Amazon Music e Shakira uniscono le forze per celebrare le donne che plasmano la musica e la cultura latina. Il prossimo 3 ottobre si terrà Amazon Music Presents: Shakira Live from Madrid, un evento unico che porterà in diretta streaming in tutto il mondo l'ultima tappa del Las Mujeres Ya No Lloran World Tour dalla capitale spagnola. Si tratta del primo livestream globale di un concerto integrale di Shakira, visibile gratuitamente tramite l'app Amazon Music, Prime Video, Fire TV e il canale Amazon Music su Twitch.

Questa serata speciale rappresenterà il fulcro di The Women Shaping Latin Music, l'iniziativa annuale di Amazon Music che quest'anno rende omaggio alle donne che hanno rivoluzionato la musica latina e alle artiste che stanno costruendo il futuro di questo genere. Oltre al concerto, le celebrazioni includono anche l'uscita di un esclusivo remix Amazon Music Original del brano "Dai Dai Spanish Remix" e una edizione vinile Amazon Exclusive dedicata ai 25 anni dell'album cult Laundry Service, insieme a merchandising e nuove esperienze immersive per i fan.

Un altro elemento chiave sarà Las Mujeres Facturan con Amazon Music, una vetrina dedicata alle imprese femminili guidate da donne. Attraverso il progetto Las Mujeres Ayudan con Amazon Music, Amazon Web Services, Fundación Pies Descalzos e Laboratoria si pongono l'obiettivo di raggiungere un milione di donne entro il 2028, offrendo formazione gratuita su intelligenza artificiale e cloud per sostenere la crescita personale e professionale delle future protagoniste del settore.

Il concerto arriva in un momento importante per Shakira, reduce da un tour nato da un periodo di resilienza e rinascita personale, che ha trovato grande eco tra le donne di tutto il mondo. La cantante segna così un nuovo capitolo di una carriera trentennale sempre all'avanguardia, capace di superare barriere linguistiche, generi e culture. Su Amazon Music, "Dai Dai" è il brano più ascoltato a livello globale nel 2026, e Shakira si conferma come la più ascoltata tra le artiste latine.

"Las Mujeres Ya No Lloran World Tour è diventato qualcosa che non avrei mai potuto immaginare e ne vado molto fiera. Sono entusiasta di portarlo ancora oltre, condividendo questa serata speciale con i fan di tutto il mondo insieme ad Amazon Music", ha dichiarato Shakira.

Le iniziative di Amazon Music dedicate alle donne sono pensate per valorizzare il ruolo femminile nella musica e creare nuove opportunità per le generazioni future, portando la storia e la voce delle donne latine su un palcoscenico globale e digitale.