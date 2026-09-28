Mario Biondi celebra vent'anni di carriera con il nuovo album Two Entities

Mario Biondi torna protagonista della scena musicale con Two Entities, il nuovo album di inediti in uscita il 16 ottobre, disponibile da subito in pre-order. L'uscita del disco coincide con i festeggiamenti per il ventennale di This Is What You Are e Handful of Soul, le pietre miliari che hanno segnato l'inizio della sua inarrestabile carriera internazionale.



Con il suo stile unico, fatto di sfumature soul e jazz di raffinata eleganza, Biondi presenta un progetto ricco di collaborazioni di altissimo profilo internazionale: tra gli artisti coinvolti figurano Antonio Faraò, Leee John, Till Brönner, Max Gabin, Mia Cooper, Harvey Mason, John Patitucci, Dominique Di Piazza e molti altri, a conferma di una visione musicale sempre aperta alle contaminazioni e all'innovazione.

Il disco, registrato tra Italia, Inghilterra e Stati Uniti, promette di proseguire il percorso di creatività intrapreso con Prova d'autore, il suo primo lavoro in italiano pubblicato recentemente, riportando però Biondi sulle atmosfere sofisticate della lingua inglese che lo hanno reso celebre nel mondo.

Anticipato dal singolo Cocktail Blue, in radio dal 2 ottobre, Two Entities si prepara a conquistare il pubblico anche dal vivo: dal 1° novembre parte un ricco tour nei teatri italiani, con tappe che toccheranno città come Trento, Parma, Venezia, Verona, Pescara, Lecce, Reggio Calabria, Palermo, Genova, Cagliari, Sassari, Padova, Milano, Roma, Assisi e Varese. Le prevendite dei biglietti sono già disponibili e alcune date, inizialmente previste a novembre a Padova, Varese e Assisi, sono state posticipate a dicembre mantenendo validità ai biglietti acquistati.

Non mancheranno appuntamenti internazionali che vedranno Biondi esibirsi tra Portogallo, Marocco, Spagna e Messico, confermando la portata globale della sua proposta musicale. In vent'anni di carriera, Biondi ha solcato oltre 25 palchi in Italia e 18 all'estero in 13 Paesi, ricevendo la stima di icone come Gregory Porter, Incognito, Earth Wind & Fire, Chaka Khan e Burt Bacharach.

Il tour, prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Baobab Music & Etchics e con il supporto di Radio Monte Carlo, rappresenta una celebrazione dei momenti chiave della carriera di Mario Biondi: dai grandi classici che lo hanno consacrato fino ai nuovi brani di Two Entities, che verranno eseguiti dal vivo per la prima volta.

Insieme a Riccardo Piparo abbiamo voluto ripercorrere l'epoca che ha caratterizzato la house dance degli anni passati con quella sana e malinconica voglia di raccontare un percorso vissuto e condiviso, racconta Biondi a proposito del singolo Cocktail Blue, di cui firma anche musica e testo.



Dotato di un timbro vocale inconfondibile e una sensibilità rara, Mario Biondi si conferma voce di riferimento del soul e del jazz contemporaneo, capace di emozionare e ammaliare il pubblico con ogni nuova uscita e ad ogni concerto. Il nuovo progetto Two Entities si candida a essere un punto fermo nella discografia di un artista che non si è mai fermato, mostrando sempre la capacità di reinventarsi pur rimanendo fedele alla propria identità artistica.