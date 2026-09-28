Nuova Nissan MICRA: premiata con le 5 stelle Green NCAP per sostenibilità e efficienza

La nuova Nissan MICRA ottiene il massimo riconoscimento di sostenibilità da Green NCAP, conquistando le ambite cinque stelle assegnate dall'organizzazione indipendente dedicata alla valutazione ambientale dei veicoli. Grazie al suo avanzato progetto 100% elettrico, specificamente pensato per i clienti europei, MICRA ha ottenuto risultati di eccellenza nelle aree chiave di efficienza energetica e riduzione delle emissioni.



La Nissan MICRA ha registrato un punteggio di 9,3 su 10 relativa all'efficienza energetica e 10 su 10 per le emissioni di gas serra, mentre anche le prestazioni in condizioni di freddo sono state valutate come Buone da Green NCAP. Il riconoscimento valorizza non solo le performance ambientali durante il ciclo di utilizzo, ma considera anche l'intero ciclo di vita del veicolo: dalla produzione, all'utilizzo quotidiano fino allo smaltimento, offrendo così un quadro completo dell'impatto ecologico.



La valutazione a cinque stelle, riservata ai cosiddetti veicoli elettrici molto efficienti, sottolinea il successo della strategia Nissan nel creare modelli compatibili con le esigenze di mobilità sostenibile delle città europee. Le dimensioni compatte della MICRA - 4 metri di lunghezza e 1,8 metri di larghezza - la rendono particolarmente agile e pratica, ideale per le strade strette dei centri urbani. I clienti possono scegliere fra due opzioni di batteria, da 40kWh o 52kWh, per un'autonomia rispettivamente fino a 317 km e 416 km (WLTP). Entrambe supportano la ricarica rapida, arrivando fino a 100kW nella versione con batteria più potente.



La nuova generazione di MICRA è stata progettata per adattarsi perfettamente alle abitudini di guida europee. Tra le tecnologie innovative si trovano il sistema di frenata rigenerativa e la funzione e-Pedal, che aiutano a recuperare energia e ottimizzare i consumi (pari a soli 14,2 kWh/100 km). Il design esterno, firmato Nissan Design Europe a Londra, combina identità distintiva e funzionalità, mentre all'interno il sistema di infotainment integra i servizi Google e il nuovo NissanConnect con funzioni avanzate di pianificazione dei percorsi e gestione delle stazioni di ricarica.



Secondo quanto dichiarato da Clíodhna Lyons, Region Vice President, Product and Services Planning, Nissan AMIEO: La nuova MICRA dimostra come la nostra strategia di elettrificazione si traduca in veicoli progettati per le esigenze dei clienti europei. La valutazione di sostenibilità a cinque stelle Green NCAP rappresenta un importante riconoscimento indipendente dell'efficienza che ci siamo prefissati di offrire, insieme al design distintivo, all'autonomia e alla praticità d'uso quotidiana che i clienti si aspettano da MICRA. Continuiamo ad ampliare la nostra gamma di veicoli elettrificati in Europa, offrendo ai clienti la possibilità di scegliere tra modelli 100% elettrici e ibridi, inclusa l'innovativa tecnologia e-POWER, per rispondere a esigenze e stili di vita differenti. MICRA rappresenta un elemento fondamentale di questa offerta, portando il carattere unico di Nissan nel mondo della mobilità elettrica.



Lo sviluppo della nuova MICRA è frutto della collaborazione tra Nissan e Renault nell'ambito dell'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi. Questa partnership ha permesso di sfruttare sinergie industriali e tecnologiche, accelerando i tempi di sviluppo e introducendo sul mercato un veicolo che mantiene una forte identità del marchio Nissan.



La MICRA viene prodotta nello stabilimento Ampere ElectriCity di Douai, in Francia, utilizzando la piattaforma AmpR Small per veicoli elettrici e ponendosi come riferimento per efficienza e sostenibilità nel segmento delle elettriche compatte europee.