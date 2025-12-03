Amazon rivela le domande più frequenti rivolte ad Alexa dagli utenti italiani nel 2025

Nel 2025 gli italiani hanno continuato a rivolgersi ad Alexa per ottenere risposte su tutto ciò che li incuriosisce, confermando la versatilità dell’assistente vocale di Amazon. Le domande più frequenti spaziano tra scienza, vita quotidiana, curiosità sulle celebrità e tendenze musicali. Gossip e patrimoni delle star dominano la classifica, segno di un interesse costante verso il mondo dello spettacolo e della ricchezza.

Secondo i dati sulle interazioni con Alexa tra gennaio e novembre 2025, la curiosità degli utenti ha trovato espressione in modo variegato. Da un lato, la sete di conoscenza ha condotto gli italiani verso domande di cultura generale come “Quanto dista la luna dalla Terra?”, “Quanto è alta la Torre Eiffel?” o “Quante persone popolano la Terra?”. Dall’altro, la quotidianità si è riflessa in richieste pratiche come “Per quanto tempo cuocere un uovo sodo?” e in interrogativi sull’attualità economica, tra cui “Qual è il valore di Bitcoin?”.

L’universo delle celebrità resta al centro delle ricerche degli italiani. Al vertice delle curiosità figurano domande sull’altezza di Carlo Conti, sull’unione matrimoniale di Jeff Bezos – convolato a nozze proprio in Italia nel corso dell’anno – e sul patrimonio di Elon Musk. L’interesse del pubblico si è concentrato anche su volti noti della musica e della televisione come Marcella Bella, Michelle Hunziker, Eleonora Giorgi e Roberto Benigni.

Sul fronte musicale, Olly conquista il primo posto tra gli artisti più ascoltati tramite Alexa e Amazon Music, mentre il brano “Cuoricini” dell’ex duo Coma Cose si impone come la canzone più richiesta del 2025, confermandosi uno dei tormentoni più amati dell’anno. Nelle top ten musicali trovano spazio anche artisti come ANNA, Sfera Ebbasta, Giorgia e Ultimo, a testimonianza di un panorama musicale ricco e diversificato.

I podcast confermano il loro periodo d’oro: “La Zanzara” si posiziona al primo posto tra i titoli più ascoltati, seguita da programmi storici come “Lo Zoo di 105” ed “Elisa True Crime”. Questa tendenza evidenzia come gli italiani vivano il rapporto con Alexa non solo come una semplice interazione vocale, ma come un canale di informazione e intrattenimento quotidiano.

Non manca la passione sportiva. Il calcio resta lo sport più menzionato nelle domande degli utenti italiani, davanti a Formula 1 e tennis. Le squadre più citate sono Inter, Juventus e Napoli, mentre tra i giocatori più richiesti spiccano Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e, a sorpresa, Diego Maradona.

Infine, il tema del patrimonio economico rimane una costante fonte di curiosità. Gli utenti italiani hanno chiesto ad Alexa di rivelare l’ammontare delle fortune di personaggi come Elon Musk, MrBeast, Jeff Bezos e Giorgio Armani.

Nel complesso, le classifiche di Alexa offrono un interessante spaccato dell’Italia digitale del 2025: un Paese in cui convivono la voglia di sapere e la passione per la cultura pop. Tra domande sulla distanza tra Luna e Terra e ricerche sul patrimonio delle star, Alexa si conferma uno specchio fedele dei gusti, delle curiosità e delle abitudini di milioni di italiani.