AMFI: una nuova piattaforma per la mobilità del domani

AMFI è lieta di annunciare l’avvio di una nuova fase industriale basata su una piattaforma modulare in grado di supportare una gamma più ampia di veicoli, supportando lo sviluppo di modelli specifici di quadricicli per trasporto passeggeri e veicoli commerciali leggeri (LCV), nelle varianti leggere (L6e) o pesanti (L7e).

Alla base di questo progetto innovativo c’è l’AMP (AMFI Modular Platform), sviluppata per rispondere alle esigenze della nuova mobilità: sostenibile, adattabile e flessibile. Si tratta di una tecnologia all’avanguardia, il risultato di un insieme strutturato di competenze specialistiche, che spaziano dalla progettazione modulare all’ingegneria del veicolo, dall’integrazione di materiali e processi innovativi fino allo sviluppo software, connettività, user experience e personalizzazione delle interfacce infotainment, nonché all’intero ciclo di validazione, dalla prototipazione alla gestione della produzione di serie e ai servizi post-vendita.

La piattaforma comprende un telaio modulare, architettura elettrica CAN e VCU, motorizzazioni con inverter e trasmissione (L6e/L7e), sistemi frenanti, sospensioni anteriori e posteriori, batterie da 7, 11 o 15 kWh con tecnologia NCM (Nichel-Cadmio-Manganese) o LFP (Litio-Ferro-Fosfato) e BMS integrato, gruppo sterzante, gruppi ruota con sospensioni indipendenti Mc Pherson, climatizzazione e interfaccia uomo-macchina con funzioni avanzate di connettività.

Pensata e progettata per adattarsi agevolmente a diverse configurazioni e volumi produttivi, l’AMP rende possibile l’allargamento della gamma. Una scelta strategica che ambisce ad aprire la strada a nuove opportunità di collaborazione, ricerca e occupazione, inaugurando uno scenario industriale promettente. Validata su oltre 5.000 veicoli già prodotti, la piattaforma rappresenta fino al 70% del valore complessivo di un veicolo.

Il suo design modulare, infatti, consente di variare dimensioni e caratteristiche – come lunghezza, larghezza, altezza e autonomia – per rispondere in modo flessibile alle esigenze di mercato. Questo approccio rende inoltre possibile sviluppare più modelli contemporaneamente, garantendo un’alta standardizzazione e una maggiore affidabilità, riducendo i tempi di produzione e abbattendo notevolmente i costi di sviluppo. La piattaforma è stata concepita per sviluppare veicoli da 2.3 metri a 3.4 m di lunghezza, con passo da 1.7 a 2.5 metri, e larghezza da 1.2 a 1.5 metri, permettendo veicoli fino a 4 posti o veicoli commerciali fino a 1.5 m3

Grazie a questo passaggio, AMFI, il cui polo produttivo di Torino è attrezzato con standard e processi automotive, dall’impianto di verniciatura, che permette di personalizzare i prodotti, al banco a rulli per i test funzionali, al test di tenuta all’acqua, fino al sistema informatico che tiene traccia dei singoli componenti utilizzati in ogni veicolo, si propone oggi come partner industriale completo, in grado di gestire internamente tutte le fasi – progettazione, prototipazione, validazione, produzione e post-vendita – affermando la propria volontà di posizionarsi come punto di riferimento nella produzione flessibile di veicoli elettrici leggeri per conto proprio e per terzi.

Michelangelo Liguori, General Manager di AMFI, ha dichiarato: “Con il completamento dello sviluppo e l’introduzione della piattaforma modulare AMP, AMFI compie un passo importante verso una visione industriale più ampia e strategica. Oltre ad essere i produttori di Microlino, diventiamo un hub flessibile e tecnologicamente avanzato, pronto ad accompagnare altri player della mobilità leggera nello sviluppo e nella produzione di veicoli innovativi. L’obiettivo è offrire una risposta concreta e scalabile alle nuove esigenze del mercato della mobilità elettrica, riducendo significativamente i costi di sviluppo e il time-to-market, consentendo a terze parti di beneficiare della nostra curva di esperienza e dell’affidabilità delle soluzioni già sperimentate da Microlino. Questo modello di business non solo consente di consolidare la nostra posizione nel mercato, ma permette di rafforzare la nostra filiera di fornitura attraverso partnership strategiche con chi condivide la nostra stessa visione”.