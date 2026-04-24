AMG Performance Center e Scuderia Antonelli Motorsport insieme nel GT Italiano 2026

Accordo tra i 14 AMG Performance Center italiani e Scuderia Antonelli Motorsport nel Campionato Italiano GT 2026 per promuovere innovazione e giovani talenti.

Mercedes-Benz Italia scende in pista nel Campionato Italiano GT 2026 insieme alla Scuderia Antonelli Motorsport, rafforzando il proprio impegno nel motorsport come laboratorio di innovazione, tecnologia ed eccellenza ingegneristica. La nuova partnership segna un passaggio strategico per il marchio della Stella, che punta a consolidare la propria presenza in un contesto competitivo di alto livello e a valorizzare ulteriormente il DNA sportivo di Mercedes-AMG.

L’accordo con la Scuderia Antonelli Motorsport rappresenta molto più di una semplice collaborazione sportiva. Si tratta di un progetto che mira a sviluppare talenti, alimentare la passione per le competizioni e trasferire know-how tecnologico dalla pista alla produzione, in perfetta coerenza con la filosofia del brand di Affalterbach. In un panorama in continua evoluzione come quello delle competizioni GT3 Sprint ed Endurance, elementi come affidabilità, performance e innovazione restano centrali.

A sottolineare l’importanza dell’iniziativa è Marc Langenbrinck, Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia, che evidenzia come questa partnership incarni valori storici del marchio quali eccellenza, passione e spirito competitivo. Un significato ancora più profondo, considerando che il 2026 coincide con un anniversario simbolico: i 140 anni dalla nascita della prima automobile, un percorso in cui il motorsport ha sempre giocato un ruolo fondamentale, dalle leggendarie Frecce d’Argento fino ai successi delle nuove generazioni.

Grande entusiasmo anche da parte di Marco Antonelli, che guida la scuderia italiana e vede nella collaborazione con AMG un’opportunità concreta per crescere e competere ai massimi livelli, condividendo una visione orientata alle prestazioni e al risultato.

Un elemento chiave di questa strategia è rappresentato dai 14 AMG Performance Center presenti sul territorio italiano, veri e propri hub dedicati agli appassionati del marchio “One man, one engine”. Questi centri non sono semplici concessionarie, ma punti di riferimento esclusivi per vivere l’esperienza Mercedes-AMG, contribuendo in modo decisivo alla diffusione della cultura delle alte prestazioni e alla fidelizzazione dei clienti.

Il debutto stagionale è fissato per il 24 aprile sul circuito di Autodromo Enzo e Dino Ferrari, primo appuntamento del Campionato Italiano GT 2026. Sarà l’inizio di una stagione che promette spettacolo e che vedrà il logo “AMG Performance Center by Mercedes-Benz Italia” protagonista sulle vetture della scuderia e su tutte le attività di comunicazione.

La collaborazione prevede inoltre eventi esclusivi, iniziative di engagement e progetti di comunicazione congiunti, con l’obiettivo di avvicinare un pubblico sempre più ampio al mondo del motorsport. Un approccio che conferma come, per Mercedes-Benz, le competizioni non siano solo una vetrina, ma un vero e proprio ecosistema di innovazione e passione capace di generare valore nel tempo.