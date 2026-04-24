Porsche Cayenne Coupé Electric: la nuova icona elettrica tra sportività e innovazione

Porsche presenta la nuova Cayenne Coupé Electric, ampliando ulteriormente la sua gamma di SUV con una sportiva 100% elettrica che fonde emozioni, tecnologia e utilizzo pratico quotidiano. La linea affusolata richiama la celebre 911 con la caratteristica "flyline", introducendo uno stile inconfondibile e dinamico. Già dal montante A, la coupé si distingue rispetto alla versione classica grazie a un parabrezza dedicato e una silhouette che scivola con eleganza sulle fiancate.



La linea del tetto leggermente inclinata scivola con eleganza sulle ampie fiancate dell'auto e conferisce alla Cayenne Coupé un carattere particolarmente sportivo, spiega Thomas Stopka, responsabile Exterior Design presso Porsche Style.



L'impronta sportiva si riconosce nelle proporzioni e nei dettagli: lo spoiler posteriore adattivo si armonizza con la carrozzeria mentre il lunotto integrato a filo e la riduzione dei punti di giunzione creano linee pulite e moderne. Linee tracciate con precisione, proporzioni ampie e listelli dei finestrini laterali in nero lucido definiscono uno stile che trasuda sportività in ogni dettaglio. Esuberante e dall'assetto deciso, la nuova Cayenne Coupé Electric è una sportiva in tutto e per tutto, aggiunge Stopka.



Efficienza aerodinamica e autonomia da riferimento: il profilo coupé, oltre a esaltare la muscolosità della vettura, contribuisce a ridurre il coefficiente aerodinamico a 0,23. Questo migliora l'autonomia nel ciclo WLTP fino a 669 km a seconda della versione, ben 18 km in più rispetto al SUV tradizionale. Il sistema Porsche Active Aerodynamics include alette di raffreddamento e spoiler adattivo, ottimizzando le prestazioni.



Sportività senza rinunciare alla praticità: la lunghezza di 4.985 mm e la larghezza di 1.980 mm (senza specchietti) rimangono invariate, ma l'altezza scende di 24 mm per enfatizzare il carattere della coupé. Il bagagliaio posteriore offre tra 534 e 1.347 litri di capacità, a cui si aggiunge un vano anteriore di 90 litri. I sedili posteriori sono disponibili anche nella configurazione 2+1, regolabili elettricamente, e il gancio traino permette una portata fino a 3,5 tonnellate. Per chi cerca robustezza, c'è anche un pacchetto fuoristrada opzionale.



Tre versioni disponibili all'esordio, tutte elettriche e performanti:

Cayenne Coupé Electric : 300 kW (408 CV), overboost fino a 325 kW (442 CV), 0-100 km/h in 4,8 secondi, velocità massima 230 km/h, prezzo da 113.008 euro.

: 300 kW (408 CV), overboost fino a 325 kW (442 CV), 0-100 km/h in 4,8 secondi, velocità massima 230 km/h, prezzo da 113.008 euro. Cayenne S Coupé Electric : 400 kW (544 CV), overboost fino a 490 kW (666 CV), 0-100 km/h in 3,8 secondi, velocità massima 250 km/h, da 134.934 euro.

: 400 kW (544 CV), overboost fino a 490 kW (666 CV), 0-100 km/h in 3,8 secondi, velocità massima 250 km/h, da 134.934 euro. Cayenne Turbo Coupé Electric: 630 kW (857 CV), overboost fino a 850 kW (1.156 CV), 0-100 km/h in soli 2,5 secondi, velocità massima 260 km/h, prezzo da 172.662 euro.

la piattaforma a 800 volt consente ricariche fino a 390 kW (e in condizioni specifiche, anche 400 kW) presso le colonnine ultra-rapide. La ricarica domestica arriva a 11 kW di serie, con possibilità di optional da 22 kW.la Cayenne Coupé Electric eredita dal SUV la Porsche Driver Experience, con display digitale, Flow Display centrale e schermo per il passeggero, oltre a un head-up display AR opzionale. L'interazione digitale è pensata per la massima personalizzazione e facilità d'uso; widget configurabili e integrazione di app di terze parti rendono la gestione intuitiva.Completano la dotazione comfort come il tetto panoramico in cristallo a controllo variabile e il pacchetto Sport Chrono, di serie. In opzione il Pacchetto Sport alleggerito riduce il peso dell'auto fino a 17,6 kg e introduce elementi esclusivi come tetto e inserti in carbonio, cerchi da 22 pollici e dettagli sportivi per interni ed esterni.