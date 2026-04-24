Nuova Mercedes-Benz GLB: il SUV elettrico che unisce spazio, comfort e tecnologia

La nuova Mercedes-Benz GLB debutta nel 2026 con un progetto completamente rinnovato, pensato per rispondere alle esigenze quotidiane di famiglie e utenti dinamici. Il SUV compatto della casa tedesca evolve in chiave elettrica, combinando versatilità, autonomia elevata e un ecosistema digitale di ultima generazione, senza rinunciare a un design deciso e riconoscibile.

Fin dal primo sguardo, la GLB si presenta come un modello capace di unire forma e sostanza: un’auto progettata per la vita reale, ma con ambizioni premium e soluzioni tecniche all’avanguardia.

Uno dei punti di forza della nuova GLB è la sua straordinaria modularità interna, con configurazioni a cinque o sette posti che la rendono unica nel panorama dei SUV elettrici compatti. L’abitacolo è stato completamente riprogettato per offrire maggiore spazio per testa e gambe, migliorando sensibilmente il comfort rispetto alla generazione precedente.

La capacità di carico è altrettanto significativa: il bagagliaio arriva fino a 1.715 litri, mentre il vano anteriore da 127 litri rappresenta un plus raro nel segmento. Una soluzione che elimina i compromessi tipici dei viaggi in famiglia, trasformando la GLB in una vera alleata per il tempo libero e la quotidianità.

La gamma elettrica della GLB si articola su tre versioni, con numeri che la collocano ai vertici della categoria. La GLB 250+ offre un’autonomia fino a 631 km WLTP, mentre la versione top di gamma GLB 350 4MATIC raggiunge 354 CV.

Grazie all’architettura a 800 volt, la ricarica diventa un elemento chiave: bastano 10 minuti per recuperare fino a 260 km di autonomia, rendendo i lunghi viaggi più semplici e riducendo i tempi di sosta.

Un equilibrio tra prestazioni ed efficienza reso possibile anche dalla nuova unità di trazione elettrica sviluppata internamente, con un’efficienza dichiarata fino al 93%.

La nuova generazione introduce il sistema operativo proprietario MB.OS, che trasforma il SUV in una piattaforma digitale evoluta. Il sistema MBUX di quarta generazione, supportato da intelligenza artificiale, consente un’interazione naturale tra conducente e vettura, con aggiornamenti over-the-air continui.

Non manca un pacchetto completo di assistenza alla guida: la GLB integra sistemi avanzati come il DISTRONIC e il pacchetto MB.DRIVE ASSIST, arrivando a un livello SAE 2. L’obiettivo è chiaro: offrire massima sicurezza e supporto attivo in ogni condizione di guida.

Particolare attenzione è stata dedicata anche alla protezione degli occupanti, con soluzioni come l’airbag centrale e una struttura ottimizzata per gli impatti laterali.

Il design della nuova GLB evolve senza tradire il suo DNA. Le proporzioni restano quelle di un SUV robusto, con frontale verticale, spalle muscolose e dettagli off-road, ma arricchite da elementi high-tech.

La calandra illuminata con 94 stelle LED e la nuova firma luminosa anteriore e posteriore conferiscono al modello un’identità visiva forte e moderna. All’interno, protagonista è il MBUX Superscreen, che domina la plancia con un approccio minimalista e tecnologico.

Il risultato è un ambiente raffinato e digitale, in cui ergonomia e personalizzazione giocano un ruolo centrale.

La nuova GLB non si limita alla città. Le versioni 4MATIC introducono modalità dedicate alla guida off-road, come il TERRAIN MODE e la funzione “Transparent Bonnet”, che migliora la visibilità sui percorsi più impegnativi. Con una capacità di traino fino a due tonnellate e sospensioni adattive, il SUV tedesco si conferma una proposta trasversale, capace di coniugare comfort, dinamica di guida e versatilità.

Con la nuova GLB, Mercedes-Benz ridefinisce il concetto di SUV elettrico compatto. Spazio, autonomia, tecnologia e design si combinano in un prodotto maturo e completo, pensato per accompagnare ogni aspetto della vita quotidiana.

Un modello che guarda al futuro della mobilità elettrica, senza dimenticare ciò che conta davvero per gli utenti: praticità, sicurezza e piacere di guida.