Nuova Citroën ë-C3 Urban Range: l'elettrico cittadino accessibile a tutti

Citroën compie un importante passo avanti verso la mobilità sostenibile con la nuova ë-C3 Urban Range, una vettura elettrica pensata per offrire praticità, efficienza e un prezzo davvero accessibile.



La ë-C3 Urban Range si distingue per la batteria LFP da 30 kWh che garantisce oltre 200 km di autonomia nel ciclo WLTP e più di 300 km nell'utilizzo urbano. Il motore elettrico da 113 CV permette una guida fluida e reattiva, perfetta per muoversi agilmente nel traffico cittadino e nelle aree periurbane. L'auto nasce per rispondere alle esigenze quotidiane di chi utilizza l'auto per lavoro, studio o tempo libero e abbina la compattezza a facilità di utilizzo.



Mantiene tutte le caratteristiche di comfort e praticità tipiche del DNA Citroën: spazio a bordo generoso, semplicità nelle operazioni di ricarica e gestione, oltre a una dotazione di serie già completa. La ricarica rapida in corrente continua fino a 30 kW, inclusa di serie, riflette la volontà di offrire soluzioni concrete e calibrate per la vita in città senza pesare sui costi di utilizzo.



Prodotta in Europa, la nuova ë-C3 Urban Range si colloca in modo strategico nella gamma elettrica della casa francese. La proposta parte dall'allestimento YOU e si inserisce tra la Citroën Ami, dedicata alla micro-mobilità urbana, e la versione ë-C3 da 320 km di autonomia, pensata per chi affronta percorrenze più lunghe. Una gamma che copre tutte le esigenze della mobilità elettrica, arrivando fino ai circa 670 km di autonomia urbana del SUV C5 Aircross.



La posizione di Citroën sul mercato dell'elettrico in Italia appare rafforzata. Con l'arrivo della ë-C3 Urban Range, la casa è stabilmente sul podio tra i modelli 100% elettrici di ogni segmento con una quota dell'8% nel settore passenger car, in crescita rispetto allo scorso anno. La nuova ë-C3 risulta l'elettrica più venduta del suo segmento, confermando la vocazione della marca come riferimento nell'elettrificazione accessibile.



Non solo: oltre a un'offerta commerciale che non teme confronti, Citroën offre anche tutta la tranquillità di 8 anni di garanzia grazie al programma Citroën We Care. Pilastro di un'innovativa strategia di customer experience, Citroën We Care assicura una copertura speciale per ogni nuova Citroën, sino a 8 anni dalla prima immatricolazione del veicolo o 160.000 km, a seconda dell'evento che si verifica per primo. Ogni manutenzione ordinaria effettuata presso la rete Citroën prolunga automaticamente la copertura sino al successivo intervallo di manutenzione, a seconda del motore. Non si tratta, dunque, di una semplice garanzia, ma un impegno concreto verso la serenità del cliente, un elemento chiave per favorire la fiducia nell'elettrico e accompagnare ogni automobilista nel passaggio alla mobilità sostenibile.



La ë‑C3 Urban Range è disponibile in promozione a 18.900 euro fino al 30 aprile, con un'offerta rivolta alla clientela privata. Tutti i dati di consumo sono in attesa di omologazione definitiva.



Citroën conferma così la sua storica missione di proporre soluzioni concrete, semplici e vicine alle persone, portando la mobilità elettrica realmente alla portata di tutti e diventando protagonista in un mercato sempre più attento alla sostenibilità e ai costi di gestione.