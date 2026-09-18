Honda debutta nel mercato e-MTB al Sea Otter Europe 2026 con un prototipo elettrico

Honda segna un momento storico annunciando il proprio ingresso nel mercato delle mountain bike elettriche (e-MTB) e presentando in anteprima un prototipo durante il prestigioso evento Sea Otter Europe 2026 a Girona.

Il più grande costruttore di motocicli al mondo utilizza il festival europeo di riferimento per il ciclismo come palcoscenico privilegiato per entrare ufficialmente nel segmento, confermando così il suo percorso deciso verso l'innovazione e l'elettrificazione delle due ruote. L'annuncio rappresenta una nuova soluzione di mobilità per i clienti Honda, con la vendita della prima e-MTB prevista per il 2027. Nel corso dei prossimi mesi verranno divulgate informazioni su denominazione, prezzi e disponibilità del modello.

L'innovativo prototipo e-MTB, presentato al pubblico in occasione del Sea Otter Europe, incarna la sintesi tra tradizione Honda e tecnologie di ultima generazione. Sviluppato per garantire prestazioni superiori e un'esperienza di guida unica, punta a conciliare il piacere della moto tradizionale con quello della mountain bike. L'ispirazione trae origine proprio dalle solide basi del marchio e dallo sviluppo ingegneristico incentrato sul rider.

Accanto al prototipo e-MTB, la casa giapponese porta in esposizione una ricca collezione di due ruote elettriche: la leggendaria mountain bike da downhill RN01, protagonista in Coppa del Mondo tra il 2004 e il 2007 e innovatrice grazie al suo cambio interno, la moto da cross CR Electric Proto - vincitrice nella FIM E-Xplorer World Cup con Tosha Schareina - e la trial elettrica RTL Electric, guidata da Miquel Gelabert. Questo ventaglio di proposte evidenzia l'ampiezza delle ambizioni elettriche di Honda, che spaziano dal ciclomotore EM1 e: fino allo scooter CUV e: e alla prima moto full electric WN7.

L'esposizione offre uno sguardo sul passato, il presente e il futuro della mobilità secondo Honda, consentendo ai visitatori di apprezzare le soluzioni costruttive e tecnologiche dei telai RN01 ed e-MTB Prototype, presentati in mostra anche separatamente.

L'attività di lancio vede la partecipazione di Toni Bou, campione assoluto della Trial FIM con 40 titoli mondiali, primo tester della nuova e-MTB in scatti foto e video dedicati. La presenza del pilota sottolinea il legame tra la tradizione sportiva e lo slancio innovativo del brand anche nel settore delle mountain bike.



