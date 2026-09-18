Leonardo da Vinci protagonista dell'ultima puntata di Giganti su Retequattro

Domenica 20 settembre, in prima serata, Retequattro dedica una serata speciale a Leonardo da Vinci con l'ultimo appuntamento del programma di approfondimento Giganti - I protagonisti della storia, condotto da Toni Capuozzo.

Al centro della trasmissione ci sarà la figura di Leonardo da Vinci, il genio visionario italiano che continua a esercitare un'influenza profonda sulla scienza, l'arte e la tecnologia anche a oltre cinquecento anni dalla sua morte. L'episodio ripercorrerà la vita di Leonardo dalle sue esperienze a Milano fino agli ultimi anni trascorsi in Francia, mettendo in luce una personalità capace di fare della curiosità il motore fondamentale della propria esistenza.

Attraverso i suoi capolavori e con le analisi, tra gli altri, del Direttore del Museo nazionale della Scienza e della Tecnica Fiorenzo Galli, del Prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana Marco Maria Navoni e del Vicedirettore della Pinacoteca di Brera e Direttore esecutivo del Museo del Cenacolo Vinciano Chiara Rostagno emergerà il ritratto di un uomo che ha saputo trasformare l'osservazione della realtà in conoscenza, anticipando idee e intuizioni destinate a influenzare la scienza, l'arte e la tecnologia.

La puntata intende offrire un viaggio narrativo e visivo tra le opere immortali di Leonardo e i luoghi che lo hanno visto protagonista, arricchito dalle testimonianze di autorevoli esperti che aiutano a comprendere quanto la sua eredità sia ancora attuale e viva nel XXI secolo.

Questo ultimo appuntamento conclude la serie Giganti, confermando come le grandi figure del passato siano ancora oggi fondamentali per intendere il futuro.