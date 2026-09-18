Leonardo da Vinci protagonista dell'ultima puntata di Giganti su Retequattro
Spettacolo

Leonardo da Vinci protagonista dell'ultima puntata di Giganti su Retequattro

Domenica 20 settembre in prima serata su Retequattro, Leonardo da Vinci sarà al centro dell'ultimo appuntamento del programma Giganti con Toni Capuozzo.

di Isabella Gentilucci
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Domenica 20 settembre, in prima serata, Retequattro dedica una serata speciale a Leonardo da Vinci con l'ultimo appuntamento del programma di approfondimento Giganti - I protagonisti della storia, condotto da Toni Capuozzo.

Al centro della trasmissione ci sarà la figura di Leonardo da Vinci, il genio visionario italiano che continua a esercitare un'influenza profonda sulla scienza, l'arte e la tecnologia anche a oltre cinquecento anni dalla sua morte. L'episodio ripercorrerà la vita di Leonardo dalle sue esperienze a Milano fino agli ultimi anni trascorsi in Francia, mettendo in luce una personalità capace di fare della curiosità il motore fondamentale della propria esistenza.

Attraverso i suoi capolavori e con le analisi, tra gli altri, del Direttore del Museo nazionale della Scienza e della Tecnica Fiorenzo Galli, del Prefetto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana Marco Maria Navoni e del Vicedirettore della Pinacoteca di Brera e Direttore esecutivo del Museo del Cenacolo Vinciano Chiara Rostagno emergerà il ritratto di un uomo che ha saputo trasformare l'osservazione della realtà in conoscenza, anticipando idee e intuizioni destinate a influenzare la scienza, l'arte e la tecnologia.

La puntata intende offrire un viaggio narrativo e visivo tra le opere immortali di Leonardo e i luoghi che lo hanno visto protagonista, arricchito dalle testimonianze di autorevoli esperti che aiutano a comprendere quanto la sua eredità sia ancora attuale e viva nel XXI secolo.

Questo ultimo appuntamento conclude la serie Giganti, confermando come le grandi figure del passato siano ancora oggi fondamentali per intendere il futuro.

Leonardo da Vinci protagonista dell'ultima puntata di Giganti su Retequattro

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