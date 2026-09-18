Verissimo 2026: grandi ospiti nella nuova stagione con Silvia Toffanin su Canale 5

La nuova stagione di Verissimo debutta il 19 e 20 settembre 2026 su Canale 5 con Silvia Toffanin e ospiti come Riccardo Scamarcio, Ilary Blasi e Chanel Totti.

Verissimo torna su Canale 5 con una nuova stagione ricca di emozioni, storie inedite e grandi ospiti del mondo dello spettacolo, dello sport e dell'attualità. Il doppio appuntamento è fissato per sabato 19 e domenica 20 settembre 2026 alle 16.30, sempre sotto la conduzione di Silvia Toffanin.

Nel primo episodio del sabato, i riflettori saranno puntati su Riccardo Scamarcio, recentemente premiato come miglior attore alla Mostra del Cinema di Venezia nella sezione Orizzonti per il film I figli della scimmia. Al centro dell'attenzione anche Fabio Maria Damato, ex braccio destro di Chiara Ferragni, che per la prima volta in televisione racconterà la sua storia e offrirà la sua verità sul cosiddetto Pandoro gate.

Sarà un momento importante anche per Chanel Totti, figlia di Ilary Blasi e Francesco Totti, che rilascerà la sua prima intervista televisiva. In studio inoltre lo scrittore Mauro Corona, da poco uscito con il libro Felice, e Sabrina Soussi, protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island.

Il weekend prosegue domenica con Ilary Blasi, reduce dal matrimonio con l'imprenditore Bastian Müller e tornata in TV con la nuova stagione di Grande Fratello Vip. Insieme a lei le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Spazio anche alle emozioni di Emanuele Filiberto, intervistato senza filtri.

Alessandra Mussolini sarà ospite speciale per festeggiare il suo debutto come opinionista nel dating show Uomini e Donne. I riflettori si accenderanno anche su Chiara Pellacani, giovane campionessa che ha segnato la storia dei tuffi italiani con 5 ori agli Europei di Parigi 2026.

Toccante la testimonianza di Morena Corbellini, madre di Aurora Tila, la tredicenne tragicamente uccisa dall'ex fidanzato nel 2024. Dopo la sentenza d'appello, la pena è stata ridotta da 17 a 15 anni, suscitando emozioni e riflessioni profonde.

Il ritorno di Verissimo si preannuncia così come un viaggio intenso tra confidenze inedite, racconti di successo e storie che toccano il cuore, confermandosi ancora una volta tra i programmi più attesi e seguiti del weekend televisivo.