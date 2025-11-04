Anche ad ottobre BYD continua il suo percorso di crescita nel mercato italiano ed europeo

Il mese di ottobre 2025 si rivela un periodo di crescita eccezionale per BYD nel mercato italiano. Il colosso dell’e-mobility segna un traguardo significativo con 1.867 immatricolazioni, registrando una crescita quattro volte superiore rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Questo impressionante risultato consente a BYD di assicurarsi il primo posto nel mercato NEV (che include i veicoli elettrici a batteria e gli ibridi plug-in), con 1.804 immatricolazioni e una quota di mercato dell’11,6%.
Il successo di BYD non si limita soltanto al settore automobilistico italiano. La crescente consapevolezza del marchio ha determinato un aumento costante delle vendite nel canale retail, rafforzando ulteriormente la sua riconoscibilità tra i consumatori.
A livello continentale, BYD non è da meno. In Germania, le vendite raggiungono quota 3.354 unità, con una quota di mercato dell’1,34%, risultando dieci volte maggiore rispetto allo scorso anno. Anche il mercato spagnolo vede una notevole crescita con 2.807 unità vendute e una quota del 2,9%.
La costante espansione di BYD in Europa e la sua capacità di cementare la posizione di leader nel settore dei veicoli elettrici mostrano il continuo impegno dell’azienda nella tecnologia avanzata e nella sostenibilità. Questi risultati rafforzano la fiducia nei confronti del marchio nei vari mercati europei, preannunciando un futuro roseo per l’e-mobility in generale.