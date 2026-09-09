OMODA & JAECOO debutta nella Top 10 del mercato italiano: primo tra i brand cinesi

Agosto rappresenta un mese storico per OMODA & JAECOO in Italia: il marchio, parte del Gruppo Chery, conquista per la prima volta l'ingresso nella Top 10 delle immatricolazioni italiane, posizionandosi nono assoluto e diventando il primo tra i costruttori cinesi nel mese. Le 2.883 vetture immatricolate confermano la crescita costante iniziata a luglio 2024 con l'arrivo ufficiale del gruppo sul mercato italiano, grazie a una gamma di SUV e crossover che comprende motorizzazioni benzina, full hybrid, plug-in hybrid e 100% elettriche.

Il risultato italiano si inserisce in uno scenario di forte espansione globale: a livello mondiale, ad agosto sono state vendute 65.576 vetture, in crescita del 101,7% rispetto allo stesso periodo 2025, e per il sesto mese consecutivo le consegne hanno superato quota 60.000. Le vetture elettrificate (NEV) hanno inciso per 49.712 unità, segnando un incremento del 167,5%. Da gennaio ad agosto, le vendite totali mondiali hanno raggiunto 514.425 unità, portando il brand oltre 1,3 milioni di auto vendute dal debutto. Il modello più richiesto del mese è stato JAECOO 5 con 29.520 esemplari consegnati nel mondo.

Il successo non si limita all'Italia: nel Regno Unito il marchio è salito al secondo posto del mercato con 6.238 immatricolazioni e una quota del 6,62%, inserendo tre modelli (JAECOO 7, JAECOO 5 e OMODA 5) tra i dieci più venduti del mese. Qui, OMODA & JAECOO hanno già superato le 100.000 vetture vendute a meno di due anni dal lancio, con 67.971 unità immatricolate solo nel 2026.

La crescita europea continua anche in Spagna, dove le immatricolazioni di agosto sono aumentate del 43,3% rispetto all'anno precedente (2.312 unità e quota 3,4%). Da gennaio ad agosto si contano 25.465 unità, superando già il totale 2025, e le versioni ibride e plug-in hybrid con tecnologia SHS rappresentano l'89,5% delle consegne mensili. In Francia OMODA & JAECOO hanno raggiunto 1.518 immatricolazioni (quota 1,64%), ormai comparabili con i principali marchi consolidati.

Fuori dai confini europei, l'Australia registra un'impennata del 340,6% con 2.200 unità, mentre il Brasile conferma il trend positivo con 5.902 immatricolazioni ad agosto e il settimo record consecutivo, superando le 28.000 vetture vendute nel 2026.

Il percorso del brand prosegue con importanti novità: OMODA 4, dopo il debutto europeo a Barcellona, verrà presentato in anteprima nazionale al Salone Auto Torino dall'11 al 13 settembre, e in ottobre arriverà anche al Salone di Parigi, con la première francese e il lancio pubblico in Europa dell'AI cockpit. Il 20 ottobre a Wuhu, in Cina, si terrà inoltre il Chery International User Summit, evento che coinvolgerà media, clienti e rappresentanti delle community globali.



