Nissan PIXO, la nuova city car elettrica: conto alla rovescia per il debutto europeo

Nissan amplia la sua offerta di veicoli elettrici con l'arrivo di PIXO, una city car di segmento A completamente elettrica prodotta in Europa per rispondere alle esigenze dei clienti del Vecchio Continente. L'annuncio è stato dato in occasione del World EV Day, sottolineando l'impegno del marchio verso una mobilità urbana sempre più sostenibile e innovativa.

PIXO è una vettura agile e divertente, pensata per la vita urbana moderna. Unisce dimensioni compatte a una tecnologia intuitiva e al caratteristico design Nissan, rendendo la guida quotidiana in città facile e piacevole.

Il modello amplia la gamma elettrica Nissan, affiancandosi a MICRA, LEAF e, prossimamente, JUKE EV, offrendo ai clienti europei un'opzione più accessibile e sostenibile per la mobilità cittadina. Il ritorno di Nissan nel segmento A riporta l'attenzione sull'importanza di soluzioni smart per gli spostamenti brevi e la praticità nei contesti urbani.

PIXO segna il ritorno di Nissan nel segmento A in Europa, offrendo ai clienti una nuova opzione più accessibile per la guida elettrica di tutti i giorni.

La presentazione ufficiale di PIXO è prevista per il 23 settembre 2026. In quell'occasione saranno svelati maggiori dettagli tecnici e di design, confermando l'obiettivo di Nissan di accelerare la transizione verso una mobilità sempre più elettrica e attenta alle esigenze dei centri urbani.

L'attesa cresce fra gli automobilisti attenti all'innovazione: PIXO promette di rappresentare una sintesi perfetta tra efficienza, tecnologia intelligente e uno stile inconfondibile, pensato per chi vive e lavora nelle città europee.