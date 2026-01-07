Apollo Aspire 5: il nuovo pneumatico estivo che unisce comfort, efficienza e prestazioni premium

Apollo Tyres ha presentato Aspire 5, il nuovo pneumatico estivo di ultima generazione sviluppato per vetture ad alte prestazioni e di classe executive. Evoluzione diretta del popolare Aspire 4G+, il nuovo modello propone significativi miglioramenti in termini di comfort, silenziosità ed efficienza, mantenendo al contempo un prezzo competitivo e un’elevata qualità costruttiva.

Il nuovo Aspire 5 è già disponibile sul mercato europeo in 24 misure, da 17 a 21 pollici, e si adatta perfettamente sia a berline sia a SUV di fascia alta, comprese le versioni elettriche. Grazie a un intenso lavoro di ricerca e sviluppo, Apollo Tyres ha introdotto la tecnologia Dynamic Contour, che abbina un design del battistrada all’avanguardia a mescole innovative per offrire un’esperienza di guida superiore. Le “nervature diamantate” integrate nel battistrada assorbono le vibrazioni dovute alle irregolarità del manto stradale e riducono le sollecitazioni, migliorando la stabilità e la scorrevolezza complessiva.

Un’altra novità è rappresentata dal “passo del battistrada sincronizzato”, un’evoluzione della tecnologia già impiegata su Aspire 4G+, che consente di minimizzare vibrazioni e rumorosità. Alcune misure dello pneumatico raggiungono la classe “A” per rumorosità (69 dB), dimostrando l’attenzione di Apollo all’esperienza acustica di bordo.

La struttura dell’Aspire 5 è stata concepita per garantire una distribuzione uniforme della pressione anche nelle situazioni di guida più estreme, assicurando un’usura regolare nel tempo e una stabilità elevata. Il nuovo nero di carbonio a bassa isteresi migliora la resistenza al rotolamento, riduce l’accumulo di calore e prolunga la durata dello pneumatico. In alcune dimensioni Aspire 5 raggiunge la classe “B” per resistenza al rotolamento, con conseguente maggiore efficienza nei consumi di carburante.

Il pneumatico offre inoltre un’eccellente aderenza sul bagnato, con alcune versioni in grado di ottenere la valutazione di classe “A”. Ciò garantisce un controllo sicuro e prestazioni affidabili anche nelle condizioni climatiche più difficili. I test condotti in Europa, India, Giappone e Corea hanno confermato che Aspire 5 raggiunge livelli di comfort e qualità pari o superiori a quelli dei principali marchi premium europei del segmento.

Come sottolineato da Daniele Lorenzetti, Chief Technology Officer di Apollo Tyres Ltd: “Con Aspire 5, i nostri team di ricerca e sviluppo si sono concentrati sul miglioramento della qualità e del comfort senza compromettere le prestazioni dinamiche. Ogni elemento dello pneumatico è stato sviluppato per soddisfare le aspettative dei proprietari di auto premium ed executive che ricercano comfort e controllo, offrendo uno pneumatico che combina silenziosità e stabilità con una maneggevolezza reattiva e un’elevata efficienza.”

Con Aspire 5, Apollo Tyres rinnova la sua offerta nel segmento estivo di fascia alta, proponendo un prodotto capace di unire prestazioni, efficienza e comfort in un’unica soluzione, proiettando il marchio verso nuovi standard tecnologici e di sostenibilità per la mobilità moderna.