Apollo Tyres amplia la propria offerta nel segmento premium con il nuovo Apollo Aspire 5

Apollo Tyres amplia la propria offerta nel segmento premium con il lancio del nuovo Apollo Aspire 5, pneumatico estivo di ultima generazione pensato per vetture ad alte prestazioni e modelli di classe executive. Evoluzione diretta del noto Aspire 4G+, il nuovo prodotto segna un deciso passo avanti in termini di comfort di guida, riduzione della rumorosità ed efficienza, mantenendo un posizionamento competitivo sul mercato.

Il nuovo Apollo Aspire 5 è disponibile in 24 misure, con diametri compresi tra 17 e 21 pollici, ed è progettato per adattarsi a un’ampia gamma di berline e SUV, comprese le versioni elettriche, sempre più diffuse nel panorama automobilistico europeo. Una versatilità che conferma l’obiettivo di Apollo Tyres di rispondere alle esigenze della mobilità moderna, con soluzioni capaci di coniugare prestazioni, comfort e sostenibilità.

Alla base del progetto c’è la nuova tecnologia Dynamic Contour, che combina un disegno del battistrada avanzato con mescole innovative. Le speciali “nervature diamantate” integrate nella struttura del battistrada hanno il compito di assorbire le vibrazioni generate dalle irregolarità del manto stradale, riducendo le sollecitazioni interne e migliorando scorrevolezza, stabilità e controllo in ogni situazione di guida.

Un ulteriore contributo al comfort arriva dal passo del battistrada sincronizzato, evoluzione della soluzione già introdotta sull’Aspire 4G+. Questa tecnologia consente di ridurre sensibilmente vibrazioni e rumore di rotolamento, tanto che alcune misure raggiungono la classe “A” di rumorosità, con un valore di soli 69 dB, posizionandosi ai vertici del segmento.

La struttura dello pneumatico è stata progettata per garantire una distribuzione uniforme della pressione a terra, anche durante le sollecitazioni più intense in curva. Il risultato è una guida più stabile e prevedibile, accompagnata da un’usura regolare nel tempo, elemento chiave per chi percorre molti chilometri e cerca affidabilità nel lungo periodo.

Grande attenzione è stata riservata anche all’efficienza. Il nuovo nero di carbonio di ultima generazione, caratterizzato da bassa isteresi, riduce l’accumulo di calore e migliora la resistenza al rotolamento, contribuendo a una maggiore durata dello pneumatico e a consumi più contenuti. In alcune misure, l’Aspire 5 raggiunge la classe “B” di resistenza al rotolamento, un dato che si traduce in una migliore efficienza energetica e in vantaggi concreti sia per i veicoli termici sia per quelli elettrici.

Sul fronte della sicurezza, Apollo Aspire 5 si distingue per le prestazioni sul bagnato, con una classificazione di aderenza “A” disponibile su determinate misure. Questo assicura frenate efficaci e un controllo affidabile anche in condizioni climatiche difficili, confermando l’attenzione del marchio per la sicurezza attiva.

I numerosi test internazionali condotti in Europa, India, Giappone e Corea hanno confermato che Aspire 5 raggiunge standard di qualità e comfort pari o superiori a quelli dei principali competitor europei del segmento premium, rafforzando il posizionamento di Apollo Tyres tra i protagonisti del mercato globale degli pneumatici.

A sottolineare la filosofia del progetto è Daniele Lorenzetti, Chief Technology Officer di Apollo Tyres Ltd, che spiega come lo sviluppo dell’Aspire 5 sia stato guidato dall’obiettivo di migliorare comfort e qualità senza sacrificare le prestazioni dinamiche. Secondo Lorenzetti, ogni componente dello pneumatico è stato studiato per soddisfare le aspettative dei proprietari di auto premium ed executive, offrendo un equilibrio ideale tra silenziosità, stabilità, maneggevolezza reattiva ed elevata efficienza.