Apollo Tyres inaugura il nuovo impianto di test invernali a Ivalo: un passo decisivo verso l’eccellenza

Apollo Tyres ha compiuto un ulteriore passo avanti nella sua strategia di innovazione inaugurando ufficialmente, nella sede di Ivalo in Finlandia, il suo nuovo impianto all’avanguardia dedicato ai test outdoor degli pneumatici. La struttura, diventata pienamente operativa nel dicembre 2025, rappresenta un importante traguardo nelle prestazioni degli pneumatici invernali e all-season e consolida il ruolo dell’azienda come punto di riferimento globale nel settore.

Il nuovo centro è stato sviluppato in collaborazione con UTAC, gruppo internazionale specializzato nella certificazione e nel collaudo automobilistico, all’interno di un accordo a lungo termine che mira a rafforzare la capacità di test e sviluppo dei prodotti. L’iniziativa conferma l’impegno di Apollo Tyres verso la sicurezza, la qualità e l’innovazione tecnologica.

Progettato per rispondere alle esigenze di sviluppo degli pneumatici moderni, l’impianto offre piste specifiche dedicate a neve e ghiaccio, sistemi di misurazione di ultima generazione e un’infrastruttura in grado di supportare valutazioni complete su frenata, trazione, maneggevolezza e stabilità. Grazie alla piena autonomia nei test invernali, Apollo Tyres può ora contare su un’operatività continua e una pianificazione ottimale per l’intera stagione, riducendo i tempi di sviluppo e migliorando la qualità dei suoi prodotti.

La centralizzazione delle attività di collaudo assicura anche una maggiore efficienza e un migliore rapporto costo/efficacia. I benefici risultanti sono molteplici: tempi di validazione più rapidi, aumento della precisione nei risultati, riduzione della complessità logistica e un utilizzo più razionale delle risorse. Tutto ciò permette all’azienda di offrire pneumatici di livello superiore, in grado di garantire prestazioni eccellenti e sicurezza in ogni condizione climatica.

Il nuovo impianto è stato costruito secondo tutti i più recenti requisiti tecnici e normativi, anticipando al tempo stesso gli standard futuri. La sua flessibilità strutturale e tecnologica consentirà ad Apollo Tyres di adattarsi rapidamente all’evoluzione delle metodologie di collaudo e dei sistemi di certificazione a livello globale.

Nel corso della cerimonia di inaugurazione, i vertici aziendali hanno sottolineato l’importanza strategica del progetto e il valore che esso apporta all’intera filiera produttiva. “Questa inaugurazione è molto più della semplice apertura di un impianto: è una chiara dimostrazione dell’impegno di Apollo Tyres nell’innovazione, nella sicurezza e nell’eccellenza delle prestazioni. Con questo investimento rafforziamo la nostra capacità di sviluppare pneumatici che offrano prestazioni affidabili nelle condizioni invernali più difficili, mantenendo al contempo un’eccezionale versatilità durante tutto l’anno”, ha dichiarato Neeraj Kanwar, Vice Chairman e Managing Director di Apollo Tyres Ltd.

Infine, Daniele Lorenzetti, Chief Technology Officer di Apollo Tyres Ltd, ha sottolineato l’importanza dell’impianto per la ricerca e sviluppo, spiegando come permetterà di raccogliere dati coerenti e realistici, accelerando la validazione dei prodotti e il loro ingresso sul mercato. Lorenzetti ha aggiunto che l’infrastruttura contribuirà a rafforzare la capacità dell’azienda di migliorare continuamente le prestazioni, la sicurezza e la sostenibilità dei propri pneumatici.

Con questa nuova struttura, Apollo Tyres guarda al futuro della mobilità invernale con una visione chiara: fornire prodotti sempre più performanti, sicuri e innovativi, rispondendo alle aspettative di clienti e partner in un settore in costante evoluzione.

