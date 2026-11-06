Apple TV annuncia la terza stagione di Knife Edge - Per una Stella Michelin

Apple TV ha ufficialmente annunciato l'arrivo della terza stagione di Knife Edge - Per una Stella Michelin, la serie culinaria che si è imposta come uno degli appuntamenti più seguiti dagli appassionati di alta cucina internazionale. Ideata e prodotta dal celebre chef e produttore esecutivo Gordon Ramsay insieme a Studio Ramsay Global, la serie viene condotta da Jesse Burgess, esperto di food e travel noto per essere co-fondatore di TopJaw.

La nuova stagione, composta da otto episodi, continuerà a offrire agli spettatori un accesso esclusivo al mondo delle cucine stellate Michelin, seguendo da vicino i ristoranti più unici e rinomati a livello mondiale durante l'intensa annuale della Guida Michelin. Il format permette di scoprire se questi ristoranti riusciranno a conquistare, mantenere o rischiare di perdere la preziosissima Stella.

Sono assolutamente lieto che il pubblico di Apple TV e gli chef di tutto il mondo abbiano davvero accolto con entusiasmo Knife Edge - Per una Stella Michelin, rimanendo affascinati da questa incredibile serie che mette in luce la passione, il sacrificio e il lavoro di squadra necessari per realizzare piatti straordinari e le esperienze culinarie più perfette in questi ristoranti davvero speciali, giorno dopo giorno. Accompagnare gli spettatori nel viaggio verso le stelle Michelin è come salire a bordo di montagne russe epiche. Fareste meglio a tenervi forte, perché sarà un giro da urlo! ha dichiarato Ramsay. Ciò che amo di più del realizzare Knife Edge - Per una Stella Michelin è che, per quanto tempo io trascorra nei ristoranti di tutto il mondo, rimango costantemente sorpreso dalle persone straordinarie e dalle storie che scopriamo. Dietro ogni ristorante c'è un percorso molto personale e, per gli chef che seguiamo, una stella Michelin può rappresentare anni di sacrificio, dedizione e un'enorme quantità di duro lavoro. È un privilegio poter raccontare queste storie e sono davvero entusiasta all'idea di poterlo fare di nuovo per la terza stagione aggiunge Burgess.

La serie è stata acclamata dalla critica internazionale, che l'ha definita imperdibile e uno degli sguardi più autentici e completi sul dietro le quinte delle grandi cucine contemporanee. Knife Edge racconta con uno stile personale la passione e la determinazione degli chef in corsa per la Stella Michelin e, grazie alla conduzione di Jesse Burgess, aiuta il pubblico a comprendere non solo l'eccellenza nei piatti, ma anche le storie di chi lavora nelle brigate dei migliori ristoranti del pianeta.

La prima stagione ha raccolto un punteggio perfetto del 100% su Rotten Tomatoes e ha ottenuto riconoscimenti come la nomination ai BAFTA Television Awards 2026 e la vittoria ai Broadcast Digital Awards 2026. Nelle stagioni precedenti sono stati raccontati locali d'eccezione come Evvai, primo tre stelle dell'America Latina, Ynyshir nella campagna gallese e Troubadour, la paninoteca californiana che di notte si trasforma in un ristorante stellato.

La Stella Michelin rimane il sogno e il traguardo massimo per ogni chef e la nuova stagione promette di svelare nuove storie, sacrifici e trionfi dai ristoranti più celebri e inediti del mondo. Lo spettatore potrà seguire le cerimonie internazionali della Guida Michelin e vivere da vicino la tensione, l'emozione e il duro lavoro che si nascondono dietro il riconoscimento più ambito dell'alta cucina.

La produzione della nuova stagione è affidata a Studio Ramsay Global (Fox Entertainment), con produttori esecutivi Gordon Ramsay, Lisa Edwards, Lorraine Charker-Phillips e Jill Greenwood. James Callum firma la regia della serie.

Le prime due stagioni di Knife Edge - Per una Stella Michelin sono già disponibili in streaming su Apple TV, che in pochi anni si è affermata come punto di riferimento per serie originali di qualità nel panorama globale.