Il leggendario cofanetto di Miles Davis & John Coltrane torna in vinile e CD

In occasione del centenario di Miles Davis e John Coltrane, torna dopo 25 anni il cofanetto The Complete Columbia Recordings, ora in vinile 9LP e CD 6CD.

Per celebrare il centenario di due giganti del jazz, Miles Davis e John Coltrane, torna oggi disponibile dopo oltre 25 anni lo storico box set "Miles Davis & John Coltrane - The Complete Columbia Recordings 1955-1961", in una edizione ampliata e curata nei minimi dettagli.

L'uscita, a firma Columbia Records e Legacy Recordings, rappresenta una pietra miliare per gli appassionati: il cofanetto, composto da 9 LP in vinile e 6 CD, raccoglie le leggendarie collaborazioni tra Davis e Coltrane dal 1955 al 1961. Si tratta della più completa testimonianza discografica di uno dei sodalizi più innovativi nella storia del jazz, ora finalmente di nuovo accessibile.

L'edizione in vinile, per la prima volta resa disponibile su larga scala, presenta audio remixato e rimasterizzato da Mark Wilder nel 2000 e inciso direttamente dai nastri analogici da Ryan Smith presso Sterling Sound. Ogni LP è racchiuso in una copertina realizzata ad hoc e raccolto in un cofanetto di alta qualità, completo di un libro di 60 pagine ricco di fotografie inedite, testi di George Avakian, il batterista Jimmy Cobb, la nota vincitrice di Grammy di Bob Blumenthal, una timeline curata dai produttori Michael Cuscuna e Bob Belden, e le note originali di Bill Evans per Kind of Blue.

La versione in CD ripropone invece il cofanetto originale in 6 dischi del 2000, con un booklet di ben 116 pagine e sei minijacket racchiusi in una confezione elegante.

Nel dettaglio, la raccolta contiene 58 brani, fra cui capolavori tratti da album fondamentali come "'Round About Midnight", "Milestones", "Jazz at the Plaza", "Someday My Prince Will Come", e il leggendario "Kind of Blue". Sono presenti inoltre pezzi da "Miles and Monk at Newport", "Birth Of The Blue", "Basic Miles" e "Circle in the Round", più 18 brani inediti prima del 2000, oggi introvabili altrove.

Ad accompagnare questa uscita anche il doppio LP "The Best Of Miles Davis & John Coltrane (1955-1961)", che seleziona alcune delle performance più rappresentative della coppia, attingendo da masterpiece come "Milestones" e "Kind of Blue".

Il cofanetto fu originariamente pubblicato in edizione limitata da Mosaic Records e ha vinto due Grammy Award nelle categorie Best Boxset or Limited Edition Package e Best Liner Notes, riconoscimento ulteriore della sua importanza nella discografia jazz.

Questa riedizione rappresenta il culmine di una serie di iniziative dedicate al centenario dei due musicisti, omaggiati in tutto il mondo attraverso pubblicazioni, concerti e nuovi progetti artistici. Gli ascoltatori e collezionisti hanno ora l'occasione unica di immergersi di nuovo nelle storiche sessioni che hanno ridefinito il linguaggio musicale del Novecento.

"Miles Davis & John Coltrane - The Complete Columbia Recordings 1955-1961" non è solo una raccolta imprescindibile per ogni amante del jazz, ma anche un prezioso documento di storia musicale che celebra la creatività e l'eredità senza tempo di due figure leggendarie.