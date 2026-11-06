Clara Moroni lancia il video ufficiale di Polvere, nuovo rock dall'anima intensa

Il nuovo video ufficiale di Polvere è online da oggi, con Clara Moroni protagonista di un ritorno deciso sulla scena musicale italiana.

La cantante, musicista e produttrice milanese presenta un brano rock dal sound energico, prodotto e mixato da Fabrizio Simoncioni. Polvere unisce la voce graffiante e riconoscibile di Clara Moroni alla chitarra di Giacomo Castellano, alle tastiere e programmazioni di Simoncioni stesso e alla batteria di Mykyta Bondar, confermando così la sintonia di una squadra votata a uno stile intenso e coinvolgente.

Il testo della canzone affronta temi universali come la fragilità, il dolore dell'incertezza e il bisogno di verità in una relazione segnata dal silenzio. Le emozioni più profonde e complesse trovano spazio tra le note, grazie anche a una produzione che punta su sfumature piene e ritmiche forti.

Il videoclip nasce dal connubio tra lo spirito punk di Clara Moroni e l'approccio visuale underground della regista TheDollMaker (Chiara Chemi). Sotto una raffinata fotografia in bianco e nero, la protagonista attraversa proiezioni, alternando primi piani intensi, scenografie simboliche ed elementi astratti. Luci, ombre e giochi visivi accompagnano la tensione emotiva della musica e la narrazione di una donna pronta a riaffermare la propria forza. Nel racconto visivo, Clara emerge dalle ombre, simbolo di una trasformazione che porta alla rinascita senza mai rinunciare alla parte più ribelle di sé.

Clara Moroni vanta una carriera poliedrica che spazia dal rock italiano alla scena internazionale. Dagli esordi come vocalist accanto a figure come Mauro Pagani e Jovanotti, all'incontro decisivo con il produttore Guido Elmi, Clara ha firmato album con EMI e ha avuto un ruolo di spicco negli arrangiamenti vocali di Gli spari sopra, storico disco di Vasco Rossi. Dal 1993 in poi, la collaborazione con Rossi la consacra, anche grazie al soprannome che lui stesso le dà, definendola La Ferrari del Rock. Negli anni Novanta si trasferisce a San Francisco con la band Pablo Cruise, prima di tornare in Italia e pubblicare progetti in inglese e italiano che la rendono una delle voci più rappresentative del panorama pop rock nazionale.

L'avventura artistica di Clara Moroni si estende fino al mondo della produzione, fondando la Delta Music Industry (DMI) e contribuendo con oltre 500 brani a colonne sonore di successo internazionale, come la serie Initial-D, Fortnite, Guitar Hero e film cult fra cui The Fast and the Furious: Tokyo Drift. Ha prodotto e firmato brani anche per star del J-Pop come Namie Amuro, Ayumi Hamasaki e Globe.

Con Polvere, Clara Moroni firma una nuova pagina del suo percorso solista, proponendo un rock d'autore che unisce energia e introspezione, riconfermando la sua attitudine sperimentale e la capacità di raccontare emozioni autentiche.